Mort de Daniel Lévi : Ginie Line, Pascal Obispo... La famille des Dix Commandements plongée dans la peine

Le monde de la musique vient de perdre l'une de ses grandes voix. Le populaire Daniel Lévi est décédé samedi 6 août 2022, comme cela a d'abord été annoncé par le média i24 News. Sa femme Sandrine Lévi a plus tard confirmé la terrible nouvelle dans la soirée, tout en partageant les informations sur les obsèques. Daniel Lévi avait 60 ans et luttait contre un cancer du colon depuis plusieurs années.

Il laisse donc derrière lui sa compagne, qu'il a épousée en 2018, mais aussi leur fille qu'ils venaient d'accueillir, au mois de juillet. Le chanteur avait également trois garçons, Abel (29 ans), Rephaël (24 ans) et Rivka (17 ans), nés de deux relations précédentes. C'est par ailleurs sa famille des Dix Commandements qui se retrouve endeuillée. En 2000, Daniel Levi avait été révélé au grand public avec ses camarades grâce à la comédie musicale qui a rencontré un succès phénoménal à travers la France. Au sein de la troupe, celui qui a interprété le rôle de Moïse avait noué de solides amitiés.

C'est d'abord Pascal Obispo qui a réagi sur Instagram, lui qui est à l'origine des Dix Commandements avec Elie Chouraqui. "Un homme, une voix, un frère notre frère est parti... J'ai beau chercher les mots, je n'en trouve pas d'assez beaux. C'était grand, c'était bien, c'était nous", a-t-il écrit, meurtri par cette disparition. Elie Chouraqui a de son côté rendu hommage à celui qu'il a "aimé, aime et aimera" en postant une photo datant de l'époque de la comédie musicale.

Ce sont aussi les chanteurs à qui Daniel Lévi a donné la réplique qui se sont exprimés, comme Ginie Line (alias Néfertari), dont il était toujours très proche. "Mon Dani, mon ami, mon Moïse, un des plus grands chanteurs, je suis dévastée par ton départ, ma peine est immense. (...) Envole toi vers le plus beau des voyages mon Dani", a-t-elle écrit en story Instagram. Ahmed Mouici a quant à lui regretté la disparition d'"un ami devenu un frère", et s'est dit "bouleversé" par la nouvelle. Même sensation de "vide" pour Pablo Villafranco, qui a incarné Josué. Sans oublier Kamel Ouali, chorégraphe des Dix Commandements. "On a partagé tellement de moments merveilleux ensemble, une des plus grandes voix au monde nous quitte. Tristesse immense dans mon coeur", lit-on.