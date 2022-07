Festival de Ramatuelle 2022 : Patrick Bruel, Isabelle Adjani, Michel Leeb... Découvrez le programme !

Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Pierre Palmade, Julien Clerc... les plus grandes stars sont passées par Ramatuelle. Et le festival est de retour pour une nouvelle édition, pleine de promesses et de stars. Du 31 juillet au 12 août 2022, musiciens et comédiens vont se succéder sur la scène du Théâtre de Verdure pour des performances inoubliables.

Dimanche 31 juillet, Murielle Mayette et Francis Perrin seront à l'affiche de Jean-Claude Brialy a encore des choses à vous dire. Le 1er août, Patrick Bruel se produira, suivi par François-Xavier Demaison le lendemain, qui viendra jouer son spectacle Di(x)vin(s). Mercredi 3 août, Milan Kundera va rendre hommage à Diderot dans une pièce en 3 actes avec Stéphane Hillel ou encore Nicolas Briançon. Jeudi 4 août, Alex Vizorek viendra jouer son spectacle Ad Vitam, et le lendemain, Victoria Abril et Lionnel Astier se produiront dans la comédie Drôle de genre. Samedi 6 août, c'est l'immense Isabelle Adjani qui défendra Le vertige Marilyn, l'histoire d'une étoile (Marilyn Monroe) qui vacille.

Lundi 8 août, Eric Antoine va présenter un Best Of de ses plus grands tours. Le 9, Michel Leeb et Anne Jacquemin joueront Inavouable, la toute nouvelle pièce signée Eric Assous. Mercredi 10 août, Francis Perrin va remettre au goût du jour l'un des plus célèbres comédies de Molière, L'école des femmes. Jeudi 11 août, Sarah Biasini et Emmanuelle Galabru feront partie de la troupe présente pour faire découvrir Un visiteur inattendu d'Agatha Christie. Enfin, vendredi 12 août, c'est Calogero qui viendra faire rêver les festivaliers pour la clôture.

Jacqueline Franjou, la présidente du festival et Michel Boujenah, le directeur artistique de Ramatuelle, ont d'ailleurs un message pour vous : "Chers amis, le monde entier est bouleversé, nous avons traversé deux années de Covid et aujourd'hui "La guerre" aux portes de l'Europe. Des théâtres ont été détruits mais les artistes sont debout pour nous communiquer des messages de paix et de vie. Le Festival de Ramatuelle depuis 37 ans vous adresse chaque année ce message de paix, d'amitié, de rencontres, de bonheur partagé et d'éternité. Nous rendons hommage cette année, à Michel Bouquet qui aimait tant Ramatuelle, un maître inoubliable et irremplaçable. Nous vous attendons au théâtre pour vivre chaque soirée, car chacune d'entre elles est unique. Les portes du Festival de Ramatuelle vous sont grandes ouvertes ! Merci de votre fidélité. Nous vous embrassons !"

Pour acheter des places pour l'une (ou plusieurs) des dates du festival de Ramatuelle, rendez-vous ici.