Mort du chanteur Arno emporté par la maladie, il avait 72 ans

Une terrible nouvelle. Le chanteur Arno, de son vrai nom Arnold Hintjens, est mort. Son décès est survenu ce samedi 23 avril et c'est son agent, Filip De Groote, qui l'a confirmé auprès de la presse belge dont Le Soir. Il a malheureusement succombé à son cancer du pancréas.

Très ému, son manager a diffusé un communiqué de presse dans lequel il déclare : "Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l'a maintenu en vie jusqu'à la fin." Son cancer avait été diagnostiqué en 2019 et, depuis, Arno luttait tant bien que mal contre cette atroce maladie. En 2020, alors qu'il avait subi sa troisième chimiothérapie, il continuait d'assurer ses concerts. "Les gens qui savent que j'ai un cancer me demandent pourquoi je suis sur scène, mais il faut savoir que c'est la scène qui me donne le plus énergie. Quand je sais que je vais jouer, je me sens galvanisé. La musique m'a toujours sauvé la vie (...) Je ne fais plus qu'un avec le public et cela me rend fort. Je demande aux gens de me donner cette force", disait-il au quotidien De Standaard.

Malheureusement, l'année d'après, Arno avait été contraint de renoncer à la scène annulant plusieurs concerts en raison de la dégradation de son état de santé. Affaibli par le cancer, le chanteur - qui avait arrêté son traitement en début de cette année - avait donné de ses nouvelles au journal Le Parisien alors qu'il faisait la promotion de son nouveau disque intitulé Vivre. "Je vis au jour le jour. Hier est mort, demain n'existe pas. Je profite de la vie. J'ai passé cinq mois à l'hôpital, j'ai de temps en temps avec moi un Baxter (une perfusion) pour m'alimenter (...) j'ai maigri. Je suis un Chippendale maintenant. J'ai acheté des strings chez Ikea en soldes, dix pour 5 euros, en léopard, petits pois, crevettes. Et pourtant, je suis allergique aux crevettes", disait-il.

Arno espérait sincèrement remporter son combat puisqu'il avait encore des projets sous le bras. "Je vais faire une tournée rock et une tournée piano-basse de chanteur de charme... Je suis en train d'écrire. Je vais faire un disque avec", assurait-il encore au Parisien. Malheureusement, le destin en a décidé autrement.