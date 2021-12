Arno amaigri après le cancer : chimio, perfusion, hôpital... Le chanteur donne de ses nouvelles

Comment va le chanteur Arno ? L'artiste âgé de 72 ans, qui a dévoilé souffrir d'un cancer du pancréas en février 2020 - mais décelé fin 2019 par les médecins -, est de retour dans la musique. Longuement interrogé par le journal Le Parisien, il a évoqué sa longue lutte contre la maladie.

Au printemps dernier, Arno devait faire la promotion de Vivre, son dernier disque, mais en raison d'une nouvelle hospitalisation il n'avait pas été en mesure de le faire. Par la suite, ses concerts avaient été annulés. De quoi susciter l'inquiétude de ses fans... "Je vis au jour le jour. Hier est mort, demain n'existe pas. Je profite de la vie. J'ai passé cinq mois à l'hôpital, j'ai de temps en temps avec moi un Baxter (une perfusion) pour m'alimenter (...) j'ai maigri. Je suis un Chippendale maintenant. J'ai acheté des strings chez Ikea en soldes, dix pour 5 euros, en léopard, petits pois, crevettes. Et pourtant, je suis allergique aux crevettes", confie-t-il avec son humour si particulier.

Arno, qui a été opéré une fois et a subi une chimiothérapie, est désormais "amaigri, mais combatif" précise Le Parisien qui ajoute également qu'en dépit de son lourd traitement "ses cheveux ont repoussé". Le chanteur, qui a collaboré avec Sofiane Pamart sur son nouvel album en piano-voix, relate aussi que d'avoir travaillé l'a beaucoup aidé dans sa guérison. "La musique, c'est ma maîtresse, elle ne m'a jamais trompé. La musique, c'est de l'adrénaline et l'adrénaline me guérit", dit-il.

Ravi de pouvoir reprendre sa carrière, Arno ne cache pas qu'il ronge son frein dans l'attente de retrouver son public. "Je suis impatient de refaire des concerts. Je ne suis jamais fatigué quand je fais de la musique, je suis fatigué quand je ne fais rien. Je vais faire une tournée rock et une tournée piano-basse de chanteur de charme... Je suis en train d'écrire. Je vais faire un disque avec. Peut-être que je rentrerai en studio la semaine prochaine", ajoute-t-il.