Arno atteint d'un cancer du pancréas : ses concerts annulés

Les fans devront faire preuve de patience, encore une fois. Après avoir annulé sa tournée pour se faire opérer, en février 2020, alors qu'il était en pleine promotion de son nouvel album Santeboutique, Arno, chanteur belge atteint d'un cancer du pancréas, a été contraint d'annuler toutes ses dates pour raison médicale.

Le rockeur avait pourtant rendez-vous sur scène en Suisse, Belgique, France et aux Pays-Bas cet automne et cet hiver. L'ancien membre du groupe TC Matic, âgé de 72 ans est en convalescence après avoir reçu un traitement contre la maladie, nous apprend Franceinfo. "Arno poursuit sa convalescence chez lui, suite à une période d'observation à l'hôpital universitaire de Bruxelles. Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme", a informé Filip De Groote, l'attaché de presse du musicien, samedi 17 juillet, à travers un communiqué.

L'artiste originaire d'Ostende a tout de même pu sortir un nouvel album en mai dernier, intitulé Vivre, avec le pianiste Sofiane Pamart. Diagnostiqué à un stade précoce à la fin de l'année 2019, Arno avait expliqué comment il a appris qu'il était gravement malade. "Début novembre, ma copine m'a dit que j'avais le teint jaune. Je suis allé chez mon médecin traitant et il m'a fait une prise de sang. Peu de temps après, j'ai reçu un coup de téléphone. Je devais me rendre à l'hôpital de toute urgence. Sur place, ils m'ont diagnostiqué un cancer du pancréas", racontait-il au journal flamant De Staandard.