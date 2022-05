Vladimir Poutine traque l'ex de sa jeune compagne Alina Kabaeva...

Dans le dossier que Paris Match a consacré à la "première maîtresse de Russie" Alina Kabaeva, on apprenait qu'avant de tomber sous le charme de Vladimir Poutine, l'ex-gymnaste avait été en couple avec un capitaine de police nommé Muselian. Une relation qui remonterait à il y a au moins quinze ans mais manifestement, selon le Daily Mail, le président de la Russie semble ne pas vouloir le laisser tranquille. En effet, il aurait entrepris une traque internationale pour le retrouver car il est accusé de corruption.

C'est à l'âge de 18 ans, en 2001, que l'ancienne gymnaste olympique Alina Kabaeva croise la route de Vladimir Poutine, quand elle est décorée de l'ordre de l'Amitié par le chef d'Etat russe. Mais c'est seulement à partir de 2006 qu'elle est liée amoureusement avec lui. Celle qui a connu un passage à vide, marqué par l'alcool selon des rumeurs qu'elle a démenties, s'est séparée du capitaine de police David Museliani à cette année-là. "Nous sortons ensemble depuis près de deux ans et demi (...). Tout le reste est notre affaire privée", aurait-il déclaré à l'époque selon le média britannique. De son côté, Alina Kabaeva aurait juré que l'ancien capitaine de police et elle "resteront amis".

Depuis, la page de cette romance aurait pu être définitivement tournée mais le Daily Mail rapporte que les services de renseignements personnels de Vladimir Poutine sont à la recherche de l'ex d'Alina Kabaeva. Shalva ou David Museliana, âgé de 52 ans, est accusé par le comité d'enquête russe de "vol de fonds publics". Une sombre histoire de sabotage de sécurité de ports stratégiques de l'Arctique en échange de pots-de-vin. Son équipe et lui, en charge de la protection des ports de Provideniya, Tiksi, Pevek et Sabetta, auraient été corrompus avec des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des hors-bords.

Selon les rumeurs, Alina Kabaeva serait la mère de deux garçons avec Vladimir Poutine et pourrait même à nouveau enceinte. Entre sa vie conjugale compliquée, sa santé qui inquiète et la guerre qu'il mène en Ukraine et contre une grande partie de la communauté internationale, le président russe, à l'aube de ses 70 ans, ne se ménage pas...