Vladimir Poutine papa de 2 jeunes enfants avec Alina Kabaeva : révélations choc !

Au sens propre comme au sens figuré, la vie privée de Vladimir Poutine est dans un bunker. Le président de la Russie, actuellement en guerre contre l'Ukraine qu'il a attaquée le 24 février 2022, fait tout pour que rien ne fuite autour de sa personne et de ses proches. Sa santé, entre maladie de Parkinson et cancer, comme sa vie de famille font l'objet de nombreuses spéculations. Cependant, certaines informations arrivent à fuiter comme celles sur les naissances de ses deux garçons, qu'il a eus en 2015 puis en 2019, avec l'ex-gymnaste olympique Alina Kabaeva. Une femme influente avec laquelle le chef de la fédération de Russie n'a jamais officialisé.

Le Daily Mail, qui cite le média suisse Sonntagszeitung, dévoile en effet que le premier garçon que le dirigeant russe a eu en 2015 est né dans le plus grand secret en Suisse. Le deuxième a vu le jour à Moscou en 2019, avec la même obstétricienne. Les deux enfants sont le fruit de son couple qui aurait démarré en 2007, alors qu'il était toujours officiellement marié à Lioudmila Poutina, la mère de ses filles Katerina et Maria - ils ont annoncé officiellement leur divorce en 2013. Il ne s'agirait donc pas de jumeaux comme cela a pu être évoqué concernant les enfants qu'il a eu avec la sportive qui a plus de trente ans de moins que lui puisque Vladimir Poutine fêtera en octobre ses 70 ans et l'ancienne championne a 38 ans.

Ces informations proviennent d'une personne de l'entourage d'un ami personnel d'Alina Kabaeva, une obstétricienne originaire d'un pays de l'ex-Union soviétique devenu citoyen suisse : "Notre source l'a dit clairement, la relation d'Alina Kabaeva et de Vladimir Poutine existe. Leurs enfants, deux garçons, sont ceux de Poutine. Elle n'a pas d'autre relation. Cela serait bien trop dangereux pour elle." La femme médecin travaille à la Clinique Sant'Anna dans la région de Ticino en Suisse, là où est le premier des fils Poutine. Une spécialiste qui a une relation de confiance avec le chef d'Etat. Si le président n'était pas présent lors de cette première naissance, le Kremlin a demandé que la seconde se déroule à Moscou. Alina Kabaeva est quant à elle décrite comme une femme sympathique, très sportive. Elle s'était rendue à ses rendez-vous avec sa mère et sa soeur, sans garde du corps.

Une récente réapparition

De récentes rumeurs ont indiqué que la fameuse "première maîtresse de Russie" serait cachée dans un chalet bunkerisé en Suisse avec ses enfants, loin de la guerre. Cependant, au mois d'avril, elle a fait une réapparition sous les projecteurs à Moscou lors d'un événement sportif. Elle y a fait part de sa colère contre les mesures prises par les instances internationales contre les athlètes de son pays. Alina Kabaeva, dont le visage (transformé ?) a fait également coulé de l'encre, aurait passé du temps dans la résidence d'un oligarque russe proche de Poutine, Gennady Timchenko, près de Genève. Ce que le gouvernement suisse n'a pas confirmé. Par ailleurs, le président russe aurait un enfant illégitime, Luiza Rozova, aujourd'hui âgée de 19 ans. Sa mère est une femme de ménage devenue multimillionaire, Svetlana Krivonogikh, 45 ans.