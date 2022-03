Vladimir Poutine divorcé : quand il a révélé sa rupture avec Lioudmila à la télévision...

Homme de fer sur la scène internationale, ayant construit l'image d'un Russe "invicible" à coup de guerre - en Ukraine actuellement -, de menace nucléaire et de photos torse nu, Vladimir Poutine est par ailleurs très secret sur sa vie privée. Dans son pays, ceux qui ont tenté d'en savoir plus en ont eu pour leur frais comme ce média russe, Moskovski Korrespondent, qui a fermé peu après avoir annoncé les fiançailles du président avec sa supposée compagne, la gymnaste Alina Kabaeva. En effet, cet ancien du KBG verrouille et contrôle tout, comme son divorce après trente années de mariage avec Lioudmila Poutina, en 2013.

C'est le 6 juin 2013 que Vladimir Poutine a annoncé avoir divorcé de Lioudmila Poutina, après trente années de mariage, dans une interview à la télévision russe, rapportée par les agences russes et reprise par l'AFP. A l'époque, ils ont respectivement 60 et 55 ans. "Ça a été une décision commune, notre union est terminée", a déclaré Lioudmila au cours de cette interview accordée à la chaîne de télévision Rossia-24. Mais depuis longtemps déjà, dans les sphères du pouvoir en Russie, la séparation du couple présidentiel - qui remonterait à il y a neuf ans - ne faisait plus de doute, d'autant que le première dame ne se montrait plus aux événements officiels ces derniers temps. Son ultime apparition au côté du président datait de de mai 2012, date de l'investiture présidentielle en mai 2012.

Une annonce qui se voulait imprévue, mais qui ne l'était certainement pas quand le couple a été interrogé par la télévision publique Rossia-24, après la présentation du ballet La Esmeralda, de Cesare Pugni au Grand Palais du Kremlin. Le Monde était revenu sur cette annonce. "Il est si rare de vous voir côte à côte, on dit même que vivez séparés, est-ce vrai ?" "Oui, c'est ainsi", répond alors le numéro un russe. "Une décision commune en effet. Notre union est finie, car nous ne nous voyons presque jamais", ajoute Lioudmila. "Vladimir Vladimirovitch est complètement plongé dans son travail, nos filles ont grandi, elles vivent chacune leur vie", explique la première dame, souriante et détendue. "Ce mot n'a pas été prononcé, j'ai peur de le dire. C'est un divorce ?", ose la journaliste. "Un divorce civilisé", précise Lioudmila Poutina. "D'un geste de la main, le maître du Kremlin met fin à l'entretien", précise le quotidien.

Pourquoi tant de tabou ? "Pour la Russie, c'est un phénomène absolument sans précédent. Au cours des deux derniers siècles, aucun dirigeant russe n'avait levé le voile sur sa vie privée", avait commenté Olga Krychtanovskaïa, experte des élites et ancien membre du parti au pouvoir Russie unie. L'influence morale de l'église orthodoxe pèse d'ailleurs beaucoup sur le pays. Lioudmila Alexandrovna Shkrebneva, son nom de jeune fille, est une ancienne hôtesse de l'air qui a rencontré Vladimir Poutine en 1982 à travers un ami et l'épousera moins d'un an plus tard. Le couple a deux filles : Maria (1985) et Ekaterina (1986). En se séparant de sa femme, Vladimir Poutine fait le choix de la transparence, évitant d'hypothétiques scandales conjugaux, lui à qui on a prêté plusieurs liaisons comme avec l'ex de Rupert Murdoch, Wendi Deng.