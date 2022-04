Vladimir Poutine : Sa compagne réapparaît... le visage transformé

La compagne de Vladimir Poutine, Alina Kabaeva a fait une apparition très remarquée du côté de Moscou. Et ce, alors qu'on la croyait cachée dans un chalet à Lugano en Suisse. Serait-elle sortie de sa cachette ou était-elle en Russie depuis tout ce temps ? Rien n'est certain. Mais c'est surtout son étonnante apparence physique qui a troublé les observateurs lorsqu'elle est apparue lors de cette compétition de gymnastique...

En effet, le retour de l'ex médaille d'or olympique sur le devant de la scène en période de guerre était particulièrement attendu : c'est chose faite et de quelle manière ! Le visage définitivement plus gonflé et figé qu'a l'accoutumée, la jeune femme de 38 ans a surpris ses compatriotes russes ! "Quelque chose a vraiment changé dans le visage d'Alina Kabaeva... La légendaire athlète était remarquablement plus belle" est allé jusqu'à affirmer le Cosmopolitan russe. Le magazine l'a également décrite comme "une des plus mystérieuses et secrètes femme du pays", expliquant que "la gymnaste n'apparait presque jamais en public, pas même sur les réseaux sociaux et il n'est pas possible de la croiser par hasard dans la rue ou en train de faire du shopping."

Les médias locaux doivent également faire preuve d'ingéniosité et garder une parole modérée afin d'éviter toute censure de la part du gouvernement. Aussi le Telegram en Russie évoque "une nouvelle apparition d'Alina Kabaeva. Cette fois elle était habillée décontractée, et elle portait aussi une bague de fiançailles". Le média a alors conclu : "Et oui, la patte de l'esthéticien de la famille est assez reconnaissable."