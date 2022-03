Vladimir Poutine botoxé ? Chirurgie esthétique, traitement à la cortisone... Son visage figé crée des rumeurs

Le dirigeant russe Vladimir Poutine est entré en guerre avec l'Ukraine en frappant le pays le 24 février 2022. Une date qui marque l'invasion par les forces russes du pays mené depuis 2019 par Volodymyr Zelensky. Dans ce conflit qui tient le monde en alerte, la personnalité du président de la Fédération de Russie pose plus que jamais question. Si ses photos torse nu avaient déjà interpellées, François Hourmant, maître de conférence en sciences politiques de l'université d'Angers et auteur de Pouvoir et beauté a répondu aux questions de L'Express sur l'image que renvoie cet homme politique au pouvoir depuis plus de deux décennies, aussi puissant que mystérieux quand il s'agit de sa vie privée, qu'il dissimule derrière son visage figé.

"Chez Vladimir Poutine, c'est vraiment une forme de virilité mascarade, surjouée et surexposée", explique François Hourmant en parlant des mises en scène photographiques de l'homme politique bientôt septuagénaire. Mais au-delà des photographies officielles, son visage sans rides pose question. "Il a été beaucoup question d'un abus de chirurgie esthétique, entre Botox ou lifting, notamment après des apparitions publiques où il avait le visage boursouflé...", indique L'Express. Le spécialiste François Hourmant réagit : "On parle bien sûr au conditionnel, car la transparence n'est pas la règle avec lui. En 2010, il était apparu avec un visage tuméfié, dû sans doute à des injections de Botox. Il semble aussi avoir subi des opérations chirurgicales sur le front, les paupières ou les joues. Cela a gommé les rides, mais aussi figé ses traits."

Un visage illisible

C'est ainsi qu'il y a eu un "glissement progressif vers un double monstrueux de lui-même. Le résultat est assez ambivalent. Il joue la carte d'une virilité exacerbée, mais en même temps, il y a, dans ce visage botoxé, avec des joues rondes, une forme de féminité paradoxale", précise l'expert français. Des caricatures avaient d'ailleurs fait surface sur les réseaux sociaux au moment des manifestations contre les lois homophobes assimilant les minorités sexuelles à des pédocriminels ; des militants LGBT avaient ainsi travesti Poutine. Ils ont été rapidement rappelés à l'ordre par le Kremlin qui a menacé les auteurs de ces détournements de graves sanctions.

Avec son visage gonflé et impassible, celui qu'on dit en couple avec l'ex-gymnaste Alina Kabaeva semble plus inexpressif que jamais et impossible à lire explique François Hourmant : "On peut avoir l'impression d'avoir affaire à un monstre froid, dénué de tous scrupules." Mais si cette image de tyran implacable lui sert, il doit faire face à des rumeurs sur un traitement à la cortisone et donc d'une maladie. "Sa santé est d'autant plus scrutée quand on sait que Poutine est allé jusqu'à modifier la Constitution russe pour pouvoir théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2036...", précise l'auteur.

Un état de santé invérifiable

Vladimir Poutine n'apparaissait ainsi pas au mieux de sa forme dans les photos de sa rencontre avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas le 23 novembre dernier. L'an dernier exactement, un expert en politique, Valery Solovei, avait confié au média britannique The Sun que Vladimir Poutine souffrait d'un cancer. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, renforcée par la rumeur d'une opération pour un cancer de l'abdomen en février 2020. A cela s'ajoutent d'autres inquiétudes sur le maladie de Parkinson que Solovei confiait également, illustrées par sa façon de marcher de façon particulière avec balancement unilatéral des bras...