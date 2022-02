Léa Salamé : qui est l'ex-épouse de son compagnon Raphaël Glucksmann, une femme politique ukrainienne ?

Raphaël Glucksmann était sur RMC ce 24 février 2022 pour s'exprimer sur les attaques contre l'Ukraine du président russe Vladimir Poutine. Le compagnon de Léa Salamé a été introduit par le journaliste Philippe Corbé ainsi : "Vous connaissez bien l'Ukraine. Avant d'être député européen, vous avez couvert un certain nombre de mouvements démocratiques des quinze dernières années, la révolution orange, puis ce qui s'est passé en 2014, l'Euromaïdan. Vous connaissez bien ce pays." L'essayiste et homme politique a en effet beaucoup de lien avec cette région et était particulièrement ému voire en colère en parlant de ce sujet. Son ex-femme et mère de son premier enfant est d'ailleurs une politique ukrainienne, Eka Zgouladze (43 ans).

En 2009, Raphaël Glucksmann a rencontré une passionnée de politique formée à l'Université d'État de l'Oklahoma aux Etats-Unis, Eka Zgouladze, qu'il épouse. Elle a travaillé d'abord comme interprète au sein d'organisations internationales puis est devenue vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie (2005-2012). Elle est une proche du nouveau président de ce pays, Mikheil Saakachvili, dont l'intellectuel français était le conseiller "officieux".



Après la défaite de Saakachvili aux élections législatives de 2012, Raphaël Glucksmann et son épouse ont quitté la Géorgie pour Paris. Après avoir reçu la nationalité ukrainienne, elle a été choisie pour être vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine (2014-2016), forte du succès de sa lutte contre la corruption des forces de l'ordre géorgiennes. Très discrète, elle a toutefois été aperçue lors des obsèques du père de Raphaël Glucksmann, André, philosophe décédé en 2015.

Aujourd'hui, le cofondateur du mouvement Place publique est en couple avec Léa Salamé depuis 2015, avec qui il a eu un deuxième enfant, Gabriel (4 ans). On imagine aisément qu'il va suivre avec attention l'émission que sa bien-aimée présente ce jeudi sur France 2 puisqu'elle est consacrée à la crise russo-ukrainienne.