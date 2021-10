Raphaël Glucksmann entouré de jeunes femmes, Léa Salamé le rappelle à l'ordre

Samedi soir, Laurent Ruquier et Léa Salamé coanimaient un nouveau numéro d'On est en direct sur France 2. Le duo a cette fois-ci reçu Marlène Schiappa et François Ruffin pour parler politique en marge des prochaines élections présidentielles. La culture s'est également invitée sur le plateau avec la présence des comédiens Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagno et Cristiana Reali. Sans oublier les humoristes Marina Rollman, Eva Rami et Guillaume TC ainsi que le groupe Les Copines d'abord. Comme d'habitude, la soirée a parfois été rythmée par quelques drôles d'apartés de la part de Laurent Ruquier.

Ce dernier est notamment revenu sur la Une du journal Libération parue le 20 octobre, laquelle était consacrée à Raphaël Glucksmann qui n'est autre que le compagnon de Léa Salamé. Sur l'image captée lors d'une visite à Lyon, à l'occasion de la sortie de son livre Lettre à la génération qui va tout changer, l'essayiste de 42 ans y est entourée d'une foule d'étudiants. Et plus particulièrement d'une foule de jeunes femmes posant un regard admiratif sur lui. "Oui je l'ai vue...", a réagi Léa Salamé, quelque peu gênée, à cette évocation.

Et pour Laurent Ruquier d'insister un brin moqueur : "Regardez, c'est votre mec ! Et ben, il est mieux entouré que vous votre mec. Comme elles le regardent toutes ces jeunes gauchistes, on croirait une publicité déguisée pour Saint-Raphaël, priez pour nous. Maintenant qu'il a son samedi soir de libre, il en profite manifestement." "Chéri reviens ! Reviens, j'ai les mêmes à la maison", Léa Salamé a-t-elle donc adressé en regardant la caméra à son conjoint.

La journaliste n'a toutefois pas à s'en faire puisqu'elle file le parfait amour avec Raphaël Glucksmann depuis plusieurs années maintenant, dès lors qu'ils ont craqué l'un pour l'autre en 2015 sur le plateau d'On n'est pas couché. En 2017, ils sont devenus les parents de Gabriel. Raphaël Glucksmann est également le papa d'un autre petit garçon né en 2011, fruit de ses amours avec Eka Zgouladze (femme politique géorgienne et ukrainienne).