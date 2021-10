Léa Salamé : Le précieux conseil de son "mec", Raphaël Glucksmann, qui a changé sa carrière

Ils se sont côtoyés pendant des mois, époque On n'est pas couché, avant de se retrouver en cette rentrée 2021 sur France 2. Aujourd'hui, Laurent Ruquier et Léa Salamé forment un binôme, un mélange des genres, la rencontre entre l'esprit France Inter et la légèreté des Grosses têtes... pour leur plus grand plaisir, bien sûr. Dans les colonnes du magazine Télé 2 Semaines, la présentatrice explique, en tout cas, qu'elle avait bien besoin de se changer les idées des matinales qu'elle présente à la radio.

Mon mec m'a conseillé de m'amuser un peu

"Si j'ai accepté cette aventure, c'est aussi parce que j'étouffais un peu dans ma fonction plus statutaire sur Inter ou dans le magazine politique de France 2, avoue Léa Salamé. Je n'avais pas envie de devenir une momie un peu chiante ! Il fallait que je me détende. Mon mec m'a conseillé de m'amuser un peu. Et je m'amuse, heureusement ! Car m'endormir à 3 heures du matin le dimanche pour me réveiller à 5 heures le lundi et enquiller la semaine, c'est un défi physique. J'ai pris l'engagement auprès de mon fils et de mon beau-fils que tout cela ne durerait qu'un an."

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, les coulisses de leur rencontre

Son "mec", d'ailleurs, Léa Salamé l'a rencontré sur le plateau de l'émission On n'est pas couché après avoir entretenu de multiples relations avec des écrivains. Le contexte ne prêtait pas vraiment aux élans amoureux puisque Raphaël Glucksmann s'était joint à la bande pour l'enregistrement du numéro du 14 novembre 2015, qui suivait les attentats du Bataclan. "Il y a plein d'artistes, d'intellectuels, de politiques qui étaient venus ce soir-là, Edouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, juste 5 minutes, pour ne dire rien au fond, se souvenait-elle récemment avec Laurent Ruquier. Juste leur tristesse. Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'émission. Et c'est vrai que ce jour-là j'ai rencontré Raphaël, par hasard, il y a cinq ans jour pour jour."

Léa Salamé est maman d'un petit garçon nommé Gabriel, qu'elle a eu avec Raphaël Glucksmann le 12 mars 2017. Et dire que tout s'est joué sur un coup du sort...

Retrouvez l'interview de Léa Salamé et de Laurent Ruquier dans le magazine Télé 2 Semaines n° 465 du 16 octobre 2021.