Vladimir Poutine : Sa jeune compagne Alina Kabaeva cachée en Suisse fait polémique, bientôt expulsée ?

Vladimir Poutine, lancé dans sa guerre contre l'Ukraine, semble intouchable. Pourtant, celui qui fait l'apologie du soldat ultraviril a ses zones d'ombre. Très secret sur sa vie privée - sa santé d'une part, mais aussi son couple -, il n'a jamais officialisé de relation depuis son divorce de Lioudmila (mère de ses deux premières filles), annoncé en 2013 à la télévision. Pourtant, une femme ne cesse de revenir dans la presse : l'ancienne gymnaste récompensée aux Jeux Olympiques, Alina Kabaeva. Sa compagne supposée serait actuellement cachée avec ses enfants dans un chalet en Suisse comme l'indiquait la Page Six du New York Post. Une pétition sur le site Change.org a alors été mise en ligne pour demander qu'on la fasse partir du pays.

Dans cette pétition repérée par le média allemand Bild, le gouvernement suisse est interpellé, les auteurs s'insurgeant que ce pays héberge la complice de celui qui est considéré comme un criminel de guerre et comparé à Hilter : "Pour la première fois dans l'histoire moderne, votre pays a violé sa neutralité." D'après cette lettre ouverte, elle aurait reçu la citoyenneté de la Suisse : "Décidez de l'admissibilité de présence de cette personne dans votre pays !" Ce 21 mars 2022, cette pétition initiée par des Ukrainiens, Biélorusses et Russes a été signée par plus de 54 000 personnes.

L'ancienne sportive âgée de 38 ans – le dirigeant russe en a lui 69 -, se trouverait dans un chalet privé et très sécurisé avec leurs trois ou quatre enfants selon les sources. D'après le Post, leurs enfants disposeraient de passeports suisses. L'ami de Gérard Depardieu aurait ainsi deux fils ainsi que des jumelles avec celle qu'il a initié à la politique en tant que membre du parlement russe entre 2007 et 2014, représentant le parti de droite Russie Unie. Alina Kabaeva a rejoint ensuite le National Media Group, puissant groupe de médias du pays. D'après le Daily Mail, "la première maîtresse de Russie" gagnerait pour son poste 7,5 millions de livres sterling par an, soit près de 9 millions d'euros. La rumeur veut qu'elle ait également à sa disposition des limousines et qu'elle porte une alliance. Mais aucune trace de mariage ne figure dans les registres. L'homme d'état aurait même une "caisse noire" pour financer les dépenses de ses maîtresses et enfants illégitimes.