Gérard Depardieu proche de Vladimir Poutine : lourde décision en pleine guerre

Gérard Depardieu regrette-t-il sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine ? Depuis que le politique a décidé de faire la guerre à l'Ukraine, Gérard Depardieu a appelé son ami, des mains de qui il avait reçu son passeport russe en 2013, à "arrêter les armes" et entamer des négociations. Mais Vladimir ne l'entend visiblement pas de cette oreille puisque les troupes russes continuent d'envahir et bombarder le pays. Face à cette situation, Gérard Depardieu ne se sent plus d'assurer les événements qu'il avait choisi d'honorer ce week-end.. En tournée pour chanter Barbara, l'ex-compagnon de Carole Bouquet a donc décidé de ne pas monter sur scène à Antibes.

Par le biais d'un communiqué dévoilé dans Nice Matin mercredi 2 mars, Gérard Depardieu a écrit : "Je devais chanter ma Barbara les 4 et 5 mars à Antibes et je m'en réjouissais. Mais compte-tenu de la gravité des évènements entre la Russie et l'Ukraine, je ne me sens pas la force de chanter ma Barbara comme j'aimerais". Un choix qui n'a pas froissé le directeur de la salle dans laquelle Gérard Depardieu devait se produire. Le gérant s'est dit "en plein accord avec lui" : "Difficile de jouer un spectacle aussi beau et sensible dans les circonstances guerrières actuelles". Les Antibois devront attendre encore un peu pour écouter chanter Gérard Depardieu, si la situation le permet : "J'aurais l'immense plaisir de vous retrouver, peut-être, le 24 et 25 mai dans un monde de paix".

Gérard Depardieu avait en 2012 indiqué vouloir rendre son passeport français pour protester contre la taxation à 75% des plus riches. Vladimir Poutine avait alors fait comprendre à Gérard Depardieu qu'il pourrait, s'il le voulait, obtenir la nationalité russe en un rien de temps : "Si Gérard veut vraiment avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée, et de manière positive". L'année suivante, Gérard Depardieu brandissait fièrement son nouveau livret d'identité. L'ambiance n'est plus la même désormais...