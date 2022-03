Gérard Depardieu et Carole Bouquet : Cet enfant qu'il a eu avec une autre lorsqu'ils étaient encore ensemble

Le mythique acteur Gérard Depardieu a été en couple avec Carole Bouquet. Cette idylle a fait rêver tout le monde à l'époque. Dès 1996, les deux acteurs écument les tapis rouges et les soirées mondaines et s'autorisent des élans de romantisme et d'amour devant les objectifs. Les seules preuves restantes de leur couple, dont la fin fut signée en 2005... Carole Bouquet et la star de Tais-toi ! diffusé ce mardi 1er mars 2022 sur TFX ont tous deux assuré leur descendance, mais pas de manière commune même si le désir était présent.

Dans son autobiographie Ça s'est fait comme ça, publié en 2014 aux éditions XO, le grand copain de Poutine revenait sur cette parenthèse enchantée au côté de Carole Bouquet et avouait être allé voir ailleurs : "J'ai failli avoir un enfant avec Carole Bouquet, mais le destin ne l'a pas voulu. Et de la même façon que j'ai eu Roxane avec Karine tandis que notre histoire s'essoufflait avec Elisabeth, j'ai eu Jean avec Hélène Bizot, tandis que nous allions nous séparer avec Carole".

Carole Bouquet avait elle aussi évoqué son histoire avec Gérard Depardieu. A Madame Figaro, la comédienne de 64 ans - absente des César pour cause de Covid - soulignait que ce qui lui avait plu chez Gérard Depardieu avait aussi été la raison de leur séparation : "J'aime les hommes libres qui ont une certaine distance avec la vie. Gérard Depardieu, avec qui j'ai vécu dix ans, est comme ça. (....) Mais le problème avec les ogres, c'est qu'ils finissent par vous dévorer". Pour autant, Carole Bouquet ne "renie rien" de cette passion : "Je ne désaime pas les gens que j'ai aimés profondément. Je n'ai qu'une vie. Je ne voudrais rien renier. Ceux que j'ai aimés d'un amour profond sont toujours là. [...] J'ai aimé des hommes fascinants, avec une curiosité et une force hors norme. J'ai aimé ces moments démesurés avec eux", admettait-elle dans Vanity Fair.

Chacun a depuis refait sa vie. Si Carole Bouquet est tombée amoureuse de Philippe Sereys de Rothschild depuis sa rupture avec Gérard Depardieu, l'acteur a connu une idylle avec Hélène Bizot avant de vivre avec Clémentine Igou, de près de trente ans sa cadette. Depuis 2005, l'amour semble toujours d'actualité entre la légende du cinéma - qui va vendre son hôtel parisien - et la directrice marketing, elle-même passionnée d'oenologie. C'est donc ivres d'amour qu'ils continuent d'écrire leur belle histoire.