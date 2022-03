Vladimir Poutine en guerre : où cache-t-il sa compagne supposée Alina Kabaeva et leurs 4 enfants ?

Pendant que Vladimir Poutine mène la Russie d'une main de fer dans sa guerre contre l'Ukraine qu'il a décidé d'envahir, sa supposée compagne, l'ex-gymnaste médaillée olympique Alina Kabaeva serait terrée dans un chalet très sécurisé en Suisse avec leurs quatre enfants, selon les informations de la Page Six du New York Post. Pendant ce temps, son adversaire ukrainien, le président Zelensky est resté en son pays avec son épouse Olena pour affronter la menace.

S'il n'hésite pas à se montrer torse nu pour afficher sa virilité de dirigeant autocratique, Vladimir Poutine est en effet beaucoup plus frileux lorsqu'il s'agit de sa vie privée, rien ne se lit sur son visage aux traits figés. Ainsi, les spéculations sont nombreuses sur sa situation personnelle et elles refont surface en ces temps tourmentés de crise russo-ukrainienne.

Surnommée première maîtresse de Russie, Alina Kabaeva interroge. Où se trouve celle qui a conquis le coeur de Vladimir Poutine ? Selon Page Six, l'ancienne sportive âgée de 38 ans – le dirigeant russe en a lui 69 -, se trouverait dans un chalet privé et très sécurisé avec leurs quatre enfants. D'après le site américain, leurs enfants disposeraient de passeports suisses. L'ami de Gérard Depardieu aurait ainsi deux fils ainsi que des jumelles avec celle qu'il a ensuite d'abord initié à la politique en tant que membre du parlement russe entre 2007 et 2014, représentant le parti de droite Russie Unie. Alina Kabaeva a rejoint ensuite le National Media Group, puissant groupe de médias du pays. La rumeur veut qu'elle ait également à sa disposition des limousines et qu'elle porte une alliance. Mais aucune trace de mariage ne figure dans les registres.

L'homme d'état aurait même une "caisse noire" pour financer les dépenses de ses maîtresses et enfants illégitimes. Depuis son divorce d'avec Lioudmila, annoncé à la télévision russe en 2013, il n'a pas de compagnes officielles. Alina Kabaeva est souvent présentée comme celle qui a provoqué la rupture avec son ex-épouse et mère de ses deux premières filles.