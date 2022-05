Vladimir Poutine en couple : les détails de sa rencontre avec Alina Kabaeva, qui n'avait que 18 ans

Comment Alina Kabaeva est passée de "femme la plus souple du Russie" à "première maîtresse de Russie" ? Le magazine Paris Match a enquêté sur celle qui a conquis le coeur de Vladimir Poutine et avec qui elle aurait 2 garçons voire 5 enfants d'après les rumeurs. Retour aux débuts des années 2000 quand le chemin de la sportive de haut niveau a croisé celui de l'homme politique de trente ans son aîné, marié à l'époque de Lioudmila et père de deux filles du même âge que cette gymnaste...

La première apparition d'Alina Kabaeva avec Vladimir Poutine remonte à une photo postée sur le site du Kremlin et datée du 8 juin 2001. Elle a alors 18 ans quand le président russe la décore dans l'ordre de l'Amitié. "La gymnaste mesure 1,66 mètre, quatre centimètres de moins que lui. Sur les images de ces années-là, elle apparaît souriante et son visage semble encore enfantin", écrit Paris Match.

Championne d'Europe et du monde dont l'agilité et la souplesse forcent l'admiration, Alina Kabaeva est née à Tachkent en Ouzbékistan quand le pays faisait partie de l'URSS, d'un père footballeur professionnel et d'une mère, russe, joueuse de basket membre de l'équipe nationale de Russie. Cette dernière a fait se rencontrer sa fille et l'entraîneuse aussi mythique que sévère de l'équipe de gymnastique russe, Irina Viner. Mariée à l'oligarque ouzbek Alicher Ousmanov, c'est elle qui présentera les deux futurs amants.

L'année 2001 est aussi celle où Alina Kabaeva est suspendue pour avoir été testée positive au furosémide, un médicament masquant les produits dopants. Puis, elle est blessée et cantonnée à la tribune lors d'un gala de sa discipline. "Elle a donc dû s'asseoir à côté de notre président et parler de gymnastique rythmique. Chaque nuage a un bon côté", glisse l'entraîneuse au journal Moskovsky Komsomolets. L'article confirme : "Poutine était assis au balcon en compagnie d'Alina Kabaeva, avec qui il s'avère qu'il a une amitié de longue date."

Rien ne montre que le relation amoureuse ait commencé à cette période. Mais en 2006, des indices surgissent. Celle qui a connu un passage à vide, marqué par l'alcool selon des rumeurs qu'elle a démenties, se sépare du capitaine de police David Museliani. Selon la CIA, c'est depuis cette année-là qu'elle serait "liée à Poutine", soit sept ans avant l'annonce de son divorce. L'ascension fulgurante de la gymnaste et sa fortune attestent de cette proximité : elle est devenue membre du parlement russe entre 2007 et 2014, représentant le parti de droite Russie Unie, puis du National Media Group, puissant groupe de médias du pays.

Si Vladimir Poutine a tenté de tout verrouiller autour de sa vie privée, certaines informations ont donc fini par fuir. Se murant dans le secret, il ne fait qu'augmenter l'intérêt que suscite sa relation particulière avec cette femme. Cachée dans un châlet en Suisse, elle a fait une récente apparition lors d'une manifestation sportive où elle a dénoncer les mesures des instances internationales contre les athlètes russes en raison de la guerre en Ukraine. Son visage, comme transformé par la chirurgie esthétique, n'est pas passé inaperçu. Un festival à son nom, Alina, va être diffusé le 8 mai 2022, à l'heure des célébrations russes de la défaite du nazisme.