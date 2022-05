Vladimir Poutine et sa fille cachée : attaquée, elle a dû prendre une mesure radicale

Officiellement, Vladimir Poutine est père de deux filles, Maria, née en 1985 à Léningrad, et Ekaterina, née en 1986 à Dresde. Elles sont le fruit de son mariage avec Lioudmila, hôtesse de l'air qu'il a épousée en 1986 et dont il a officiellement divorcé en 2013. Ensuite, c'est le flou pour la vie privée du président russe. Toutefois, avec la guerre qu'il mène contre l'Ukraine, les projecteurs sont plus que jamais braqués sur le dirigeant de bientôt 70 ans. Sa relation avec la jeune ex-gymnaste Alina Kabaeva (38 ans) est étalée dans la presse internationale et le couple aurait deux garçons ensemble. Mais ce n'est pas tout, il aurait également une fille née d'une relation adultère : Luiza Rozova.

Luiza Rosova, étudiante de 19 ans, est la fille d'une femme de ménage subitement devenue multimillionaire et ancienne maîtresse de Poutine, Svetlana Krivonogikh, 45 ans. Cette dernière possèderait des parts dans une grande banque russe et sa fortune est estimée à 88 millions d'euros ! C'est en tout cas ce que précise le Daily Mail qui ajoute que la demoiselle est aussi connue sous le nom d'Elizaveta Krivonogikh.

C'est à la fin du mois de mars que la jeune fille a fait irruption sur la scène publique. Le média britannique le Mirror, a révélé que cette demoiselle serait la fille cachée de Vladimir Poutine. Depuis que le conflit a éclaté en Ukraine, elle a reçu sur les réseaux sociaux une pluie de messages agressifs ou la suppliant de raisonner son père, en raison de son supposé lien avec le président de la fédération russe. D'après le tabloïd, elle se cacherait dans une luxueuse maison située à Saint-Pétersbourg, information dénichée par le piratage de son compte Instagram qui a été ensuite rapidement supprimé. Cela faisait par ailleurs six mois qu'elle n'avait rien posté dessus...

L'entourage de Vladimir Poutine subit les foudres de la communauté international depuis qu'il a plongé l'Ukraine de Volodymyr Zelensky dans la guerre. La santé du chef de l'Etat de Russie est aussi au centre de toutes les attentions, entre rumeurs de maladie de Parkinson et cancer.