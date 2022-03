Vladimir Poutine : Son ex-femme Lioudmila remariée à un homme de vingt ans son cadet

Le 28 février 2022, le nom d'Artur Ocheretny est survenu dans la presse française : sa villa Suzanna à Anglet en Nouvelle-Aquitaine avait fait l'objet de dégradations avec des tags anti-Poutine et pro-Ukraine. En effet, les propriétaires de cette demeure ne sont autres que Lioudmila Chkrebneva, 64 ans, l'ex-épouse de Vladimir Poutine, et cet homme. Qui est celui qui partage la vie de la mère des deux premières filles du président de la Fédération de Russie, Maria et Ekaterina ?

Artur Ocheretny, bientôt 44 ans, est un homme d'affaires né le 29 mars 1978. Il a grandi à Lyubertsy, une ville de la banlieue de Moscou au sein d'une famille modeste. Par le passé, il a travaillé pour une entreprise dans l'événementiel entre 2003 et 2008, Art Show Center, qui a été utilisée notamment par le parti politique de Vladimir Poutine. Son ex-femme et Artur Ocheretny se sont mariés au début de l'année 2015 et elle a ainsi changé son nom dans les registres officiels, se présentant ainsi Lioudmila Ocheretnaya. Le mari de l'ancienne première dame russe a été à la tête à partir de 2010 du Centre pour le développement des communications interpersonnelles, qui a été fondé par Lioudmila elle-même. D'après le site Organized Crime and corruption Reporting Project (OCCRP), les trois entreprises qu'il a fondées auraient fait faillite.

C'est le 6 juin 2013 que Vladimir Poutine a annoncé avoir divorcé de Lioudmila Poutina, après trente années de mariage, dans une interview à la télévision russe, rapportée par les agences russes et reprise par l'AFP. A l'époque, ils ont respectivement 60 et 55 ans. "Ça a été une décision commune, notre union est terminée", a déclaré Lioudmila au cours de cette interview accordée à la chaîne de télévision Rossia-24. Mais depuis longtemps déjà, dans les sphères du pouvoir en Russie, la séparation du couple présidentiel ne faisait plus de doute, d'autant que le première dame ne se montrait plus aux événements officiels ces derniers temps. Son ultime apparition au côté du président datait de de mai 2012, date de l'investiture présidentielle. Selon la "Page Six" du tabloïd américain New York Post, Vladimir Poutine, désormais en couple avec l'ex-gymnaste Alina Kabaeva, aurait caché son ex-femme et leurs filles dans un bunker, sorte de "ville souterraine" en Sibérie, sans précision de la présence ou non d'Arthur Ocheretny à leurs côtés.