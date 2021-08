Mireille Mathieu : Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant ?

C'est l'une des chanteuses françaises les plus populaires à travers le monde. Mireille Mathieu, 75 ans, a d'abord connu le succès en France, avant de s'exporter avec succès en Europe puis en Amérique. Très populaire en Allemagne, la chanteuse n'a cessé de se produire un peu partout au cours des dernières décennies. Une carrière grisante et très prenante, pour l'artiste à la célèbre coupe de cheveux. Si sa vie professionnelle est très connue, elle s'est fait plus discrète sur sa vie privée.

Issue d'un milieu modeste, la native d'Avignon n'a jamais été mère. Très occupée par sa carrière, elle en a expliqué les raisons en 2014 lors d'une interview pour Le Figaro TV. "Je n'ai pas créé de famille, mais je la crée par mes fans qui m'entourent. Ce n'est pas incompatible, ce n'est pas non plus un choix. Je voyage beaucoup, j'ai eu des neveux et nièces", résumait celle qui a très mal vécu la crise sanitaire. Devant une carrière florissante et des dates de concerts tous les ans, Mireille Mathieu n'a tout simplement pas trouvé le temps pour construire un foyer et élever des enfants.

J'étais l'aînée de quatorze enfants et j'ai vu ma maman... Le travail, le dur labeur

Enfant, Mireille Mathieu a grandi entourée de treize frères et soeurs et elle en a gardé une vision assez particulière du rôle de parent. "Peut-être aussi inconsciemment parce que j'étais l'aînée de quatorze enfants et j'ai vu ma maman... Le travail, le dur labeur", explique la grande rivale de Michèle Torr. Et si elle évoque facilement les raisons pour lesquelles elle n'a pu être mère, la chanteuse ne veut pas en dire plus sur celui qui aurait pu être le père. "Ma vie privée est un jardin secret, mais oui, bien sûr j'en ai eu une. Heureusement, je peux la garder privée", conclut-elle.

Retrouvez Mireille Mathieu dans 300 choeurs ce vendredi 6 août 2021 à 21h05 sur France 3.