"J'ai appris la terrible nouvelle..." : Mireille Mathieu réagit à la mort d'Arno et son "désir presque testamentaire"

C'est un artiste complet qui est mort ce samedi 23 avril : avec sa voix chaude, ses expressions belges et ses chansons engagées pour l'Europe, Arno était une idole pour beaucoup de chanteurs. Et pour toutes les générations d'ailleurs : à 72 ans, il venait de partager la scène avec Stromae et d'enregistrer sa voix pour un duo avec... Mireille Mathieu.

C'est la chanteuse elle-même qui l'a révélé ce samedi soir, lors d'un bel hommage transmis à l'AFP : "Son désir presque testamentaire était d'enregistrer un duo avec moi... Il avait choisi une des mes chansons 'La Paloma adieu' qu'il a réorchestrée à sa manière. Il y a deux semaines à Bruxelles, il a enregistré sa voix avec beaucoup de courage, et m'a fait parvenir sa version", a expliqué l'interprète de Paris en colère. Une chanson qui sortira sur l'album posthume du flamand, qu'il continuait d'enregistrer même très malade. La chanteuse, quant à elle, avait à coeur de finir ce duo : "Aujourd'hui même, j'ai enregistré ma partie dans un studio près d'Avignon. J'ai appris la terrible nouvelle de son décès à la fin de la séance... Son départ me touche au plus profond de moi...", raconte-t-elle, très émue.

Rendant hommage à un "véritable poète", à "un être unique", elle conclut, espérant qu'Arno continue de chanter où il est désormais : "Cette Paloma part au firmament des étoiles". Une admiration mutuelle incroyable entre les deux artistes, sachant qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en vrai, empêchés ces dernières années de se voir par la pandémie. Avant sa mort, le chanteur - victime d'un cancer du pancréas - avait d'ailleurs rendu un bel hommage dans le Parisien à sa collègue, qui l'impressionnait réellement. "J'ai des photos d'elle quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle était belle ! Elle ne change pas. Et qu'est-ce qu'elle chante bien ! Pour moi, la France, c'est la tour Eiffel et Mireille Mathieu. On la connaît partout dans le monde", s'était-il exprimé, admiratif.

Un rêve de chanter avec elle qui date déjà de plusieurs années comme il l'expliquait dans une autre interview. "Je suis fan de Mireille Mathieu. Mon rêve c'est de faire un truc avec Mirelle Mathieu mais elle a peur de moi", avait-il raconté sur la radio Nostalgie avec sa façon de parler unique. Un hommage qu'il avait continué... à sa manière. "C'est vrai, moi je trouve que Mireille Mathieu c'est le surréalisme français. Elle a une coiffure comme une b*te, mais je trouve ça formidable, c'est une femme qui ne change pas. Je la connais depuis que j'étais petit et elle n'a pas changé. C'est une icône, c'est incroyable et je suis sérieux, hein, je trouve que c'est vraiment une pièce d'art", avait-il conclu, faisant beaucoup rire les présentateurs.

La dernière volonté d'Arno, dont les obsèques devraient avoir lieu rapidement, a été dévoilée et nul doute qu'elle sera respectée.