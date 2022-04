Mort du chanteur Arno : après ses obsèques, sa dernière volonté révélée

Mort des suites d'un cancer du pancréas le 23 avril 2022 à 72 ans, le chanteur Arno - parfois comparé à Alain Bashung ou Tom Waits - avait annoncé en février 2020 souffrir de maladie, détectée fin 2019. Considéré comme "une légende" en Belgique et plus particulièrement à Ostende, sa ville natale, l'interprète du titre God Save The Kiss assurait "n'avoir pas de frontières dans la tête". Selon ses dernières volontés, ses cendres seront dispersées en mer du Nord au large de sa ville natale après ses obsèques.

"La musique me sauve encore en préservant mon état d'esprit", ajoutait-il, assurant qu'il se préparait à interpréter un titre avec Mireille Mathieu, réorchestration d'une chanson de celle-ci, Paloma Adieu. Mireille Mathieu enregistrait justement samedi, jour de sa mort, sa partie dans un studio du sud de la France. "J'ai appris la terrible nouvelle à la fin de la séance, son départ me touche au plus profond de moi", a-t-elle indiqué à l'AFP. "Son désir presque testamentaire était d'enregistrer un duo avec moi. Il y a deux semaines à Bruxelles, il a enregistré sa voix avec beaucoup de courage. Arno était un véritable poète, avec une façon bien particulière de se raconter à travers ses chansons", a-t-elle poursuivi.

Né le 21 mai 1949 à Ostende, ville côtière flamande à laquelle il est resté très attaché et qu'il évoque dans ses chansons, Arno Hintjens avait débuté au sein du groupe TC Matic dans les années 80, avec la chanson Putain, putain ("C'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens"), reprise récemment en duo avec un autre Belge, Stromae.

"Putain, putain c'était vachement bien. Il va nous manquer à tous, mais il sera toujours là grâce à la musique qui l'a fait tenir jusqu'au bout", a écrit son agent belge Filip De Groote.

Arno avait annoncé sa maladie en pleine promotion de l'album Santeboutique sorti en septembre 2019. Il avait dû interrompre sa tournée pour subir une opération. La pandémie a ensuite contrarié la reprise des spectacles, même s'il a pu enregistrer un nouvel album Vivre, avec le pianiste français Sofiane Pamart, sorti fin mai 2021. Il était finalement remonté sur scène en février 2022, programmant une demi-douzaine de dates à Bruxelles et à Ostende pour une tournée baptisée Vivre, ces cinq lettres éclairant en rouge une scène plongée dans le noir.