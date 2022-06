Joyce Jonathan et son compagnon Martial : belle journée à Roland-Garros pour les jeunes parents

Roland-Garros nous offre chaque année un spectacle extraordinaire et cette année ne fait pas exception. Si la rencontre entre les deux légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic restera comme l'un des plus grands moments de la quinzaine, le tableau féminin n'est pas en reste. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek était sur les courts hier, tout comme la jeune américaine Cori Gauff et les deux joueuses ont brillamment remporté leurs rencontres et s'affronteront lors d'une finale qui s'annonce palpitante.

Une fois n'est pas coutume, les tribunes du court central étaient très bien garnies et les stars se sont amassées pour assister au spectacle. Parmi les célébrités présentes, Joyce Jonathan n'est pas passée inaperçue. La chanteuse de 32 ans est fan de tennis et ce n'est pas la première année qu'elle vient, mais cette fois-ci elle a décidé de venir accompagnée de son chéri, Martial Paoli. Les amoureux avaient l'air très complices dans les tribunes et ils n'ont pas hésité à échanger des gestes de tendresse.

Joyce Jonathan très lookée pour l'occasion

En couple depuis plus de deux ans, les deux tourtereaux semblent toujours aussi in love et ça s'est vu hier à Roland-Garros. Lunettes de soleil, casquette blanche et polo de la même couleur, l'interprète de Je ne sais pas avait le look parfait pour une journée ensoleillée Porte d'Auteuil. Son compagnon avait lui opté pour un tee-shirt noir et pantalon blanc, parfait pour les fortes températures (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

L'idylle se poursuit entre Joyce Jonathan et son beau corse, qui semblent donc tous les deux partager une passion commune pour le tennis. Parents d'une petite Ghjulia, née le 2 novembre 2020, ils vivent une belle histoire et arrivent à se trouver des petits moments privilégiés à deux. Malgré la difficulté de gérer sa carrière professionnelle et sa vie de maman, comme elle l'a confessé récemment, la chanteuse apparaît très épanouie en ce moment. Pourvu que ça dure !