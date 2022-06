Joyce Jonathan, maman louve parfois absente : "Je culpabilise de ne pas trop être là..."

Je la vois moins que la première année de sa vie et ça me manque énormément

Joyce Jonathan avait annoncé sa grossesse en juin 2020 sur les réseaux sociaux mais avait aussi chanté son bonheur dans le titre Une petite fille, dédiée à Ghjulia avant même qu'elle soit née. De cette période, l'artiste ne garde que de bons souvenirs... et regrette presque d'avoir eu à couper le cordon ! "J'ai adoré être enceinte, poursuit-elle. Je pense que c'est un moment où je me suis totalement réconcilié avec mon corps, j'étais en pleine harmonie, je me sentais hyper bien enceinte. Donc oui, pour moi c'était un beau moment. L'accouchement s'est quand même très bien passé et puis c'est extraordinaire d'être maman. Là, je ne l'ai pas beaucoup vue cette semaine, j'essaie d'être là au moins tous les matins et tous les soirs, mais c'est vrai qu'en ce moment comme j'enchaîne pas mal les concerts et les émissions... je la vois moins que la première année de sa vie et ça me manque énormément parce qu'on est très fusionnelles."