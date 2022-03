Joyce Jonathan, maman inséparable de sa fille de 16 mois : "J'ai besoin d'être très présente"

En pleine promotion de son nouvel album Les p'tites jolies choses l'interprète et compositrice Joyce Jonathan était l'invitée de l'émission de Patrick Sabatier sur Europe 1, L'invité en questions. L'occasion pour la jeune femme de 32 ans d'évoquer sa petite fllle Ghjulia et de raconter quelques beaux moments de complicité.

Joyce Jonathan est maman depuis novembre 2020 et ne manque pas de tendresse pour sa petite fille. Aussi, la nouvelle membre de la troupe des Enfoirés s'est laissée aller à quelques confidences au micro d'Europe 1. "Elle m'a presque dit 'je t'aime' avant-hier, je n'étais pas bien" a-t-elle confié sur sa fille en rigolant.

Le temps qu'elle ne passe pas à chanter ou composer ses chansons, la jeune femme le passe avec sa fille. "On est très passionnelles avec ma fille donc j'ai besoin d'être très présente. Dès que j'ai la moindre pause dans ma journée de travail, je la retrouve" affirme-t-elle alors qu'est paru son nouvel album le 11 mars dernier dans lequel on retrouve le titre Une petite fille, hommage à son enfant. En interview, la chanteuse n'a pas oublié d'évoquer son compagnon, Martial, quand il a été question du prénom, à l'orthographe surprenant, de sa fille. "C'est écrit à la corse car mon amoureux est corse, j'aime beaucoup ce prénom et je le trouve très musical" a expliqué l'interprète de Je ne sais pas.

Le 27 novembre dernier, Joyce Jonathan avait raconté son coup de foudre pour ce pianiste corse pour Nikos Aliagas et l'émission 50' Insides. "On s'est rencontrés au Festival de Cannes [en 2019], avait confié celle qui a connu une histoire d'amour avec Thomas Hollande avant de poursuivre avec humour, Et là j'ai vu qui était le pianiste, et je me suis dit : 'Mais il est pas mal !' Après il a joué un morceau de Queen, en faisant une gymnastique au piano. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit 'Je suis amoureuse de toi.' Ça faisait cinq minutes."