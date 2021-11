Joyce Jonathan : ses tendres confession sur sa fille Ghjulia

Devenue mère pour la première fois, le 2 novembre 2020, Joyce Jonathan est devenue très proche de sa fille Ghjulia. Suivie par les caméras de 50'Inside, ce samedi 27 novembre 2021, au sein du domicile de ses parents, la chanteuse de 32 ans est revenue sur sa vie de jeune mère de famille. Une belle expérience pour l'artiste qui s'est montrée très protectrice.

Face aux caméras de 50' Inside, Joyce Jonathan s'est montrée sans filtre au sujet de sa maternité. Après avoir dévoilé un tendre moment en chanson, durant lequel la petite Ghjulia - 1 an, a partagé plusieurs notes et s'est parfaitement illustrée au piano - Joyce Jonathan a ensuite révélé plusieurs confessions sur son nouveau quotidien en tant que mère de famille. Éperdument amoureuse de Martial, l'artiste de 32 ans a confié : "C'est une comédie musicale notre vie." Et d'ajouter ensuite, au sujet de l'arrivée de Ghjulia : "On est très fusionnelles avec ma fille." Une chose que le Corse Martial, reproche régulièrement à la chanteuse : "Son père me dit : Vous êtes trop dépendantes l'une de l'autre. Il faut que j'apprenne aussi à pouvoir partir quelques jours sans être trop mal."