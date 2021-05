Joyce Jonathan, sa rupture avec Thomas Hollande : "Ça fait partie de ma vie..."

C'était le temps de l'innocence, des premières amours médiatiques. Alors qu'elle était en couple avec Thomas Hollande, le fils de François Hollande et de Ségolène Royal, Joyce Jonathan se prêtait au jeu de quelques confidences, de rares apparitions publiques. Archives qui persistent sur Internet alors qu'elle a largement tourné la page depuis leur rupture. Interrogée à ce propos par le magazine Gala, la jeune chanteuse de 31 ans a avoué qu'elle était loin de s'énerver à ce sujet. "Ça fait partie de ma vie, a-t-elle rappelé, philosophe. Puis nous nous sommes un peu exposés dans la rue ou quelques dîners. Justement, j'en tire des leçons, ça ne m'agace pas, et on a tous un passé !"

J'espère que ma fille sera en forme, en bonne santé, qu'elle soit épanouie !

Joyce Jonathan et Thomas Hollande se sont aimés de 2012 à l'été 2014. Puis l'artiste a décidé de vivre cachée pour vivre heureuse. In love d'un mystérieux compagnon, dont elle refuse de parler par pudeur et sécurité, elle est devenue maman d'une petite Ghjulia le 2 novembre dernier. Le plus beau des cadeaux alors que les fêtes de fin d'années s'apprêtaient à avoir lieu. "C'est extraordinaire et ça fait tellement relativiser, explique-t-elle à propos de la maternité. C'est la première fois que je comprends réellement les voeux que l'on peut se dire à Noël : Bonne santé... Car j'espère que ma fille sera en forme, en bonne santé, qu'elle soit épanouie !"