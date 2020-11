Joyce Jonathan et son compagnon mystère : nouvelles photos qui attisent la curiosité

Certainement inspirée par Mask Singer, Joyce Jonathan joue au Masked Boyfriend ! La chanteuse préserve l'identité de son compagnon et papa de sa fille en lui cachant le visage sur ses publications. Ses followers découvrent quand même un nouvel indice sur l'homme...

Les premiers instants de sa vie de maman, Joyce Jonathan les partage avec ses plus de 130 000 abonnés Instagram. Elle y a posté de nouvelles photos dans sa story du samedi 28 novembre 2020. La jolie brune, son chéri et leur fille Ghjulia, née le 2 novembre dernier, ont profité de leur après-midi pour se balader. Une amie de Joyce, Nadia Marouani, a pris la petite famille en photo. Joyce et son chéri sont assis sur un banc, dans un parc. La jeune mère porte un masque de protection baissé sur le menton, une doudoune noire, une couverture contre le froid et son bébé allongé sur ses genoux. Elle semble être en train de l'allaiter.

Le compagnon de Joyce Jonathan avait lui aussi le visage masqué, conformément aux mesures sanitaires prises contre la Covid-19. L'artiste lui a en plus collé des emojis animés pour conserver son identité secrète. Jusque-là, les internautes ne connaissaient que la couleur de ses yeux, verts, et ses origines corses, qui ont inspirées l'orthographe du prénom de la petite Ghjulia (prononcé Giùlia et écrit à la corse). Ils découvrent désormais qu'il a les cheveux bruns, bouclés et mi-longs.

Joyce Jonathan tient à vivre son histoire d'amour dans la discrétion. Elle a vécu une relation et une rupture publiques avec le fils de l'ancien président de la République François Hollande, Thomas Hollande, et une amourette de jeunesse récemment révélée avec le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Joyce Jonathan avait annoncé sa grossesse en chanson, dans une touchante vidéo partagée le 17 juin dernier. Elle avait également permis aux internautes d'en suivre l'évolution. Joyce a annoncé la naissance de sa fille le 7 novembre, cinq jours après l'heureux événement.