Joyce Jonathan : "Un des premiers amours" d'un homme politique au gouvernement...

Joyce Jonathan fait tourner bien des têtes ! La jeune femme a partagé la vie de Thomas Hollande pendant quelques années et on lui a prêté plusieurs histoires ou supposées liaisons... Mais la chanteuse, enceinte, a aussi fait battre le petit coeur d'un homme politique aujourd'hui au pouvoir.

En effet, Joyce Jonathan a fricoté avec Gabriel Attal. L'ex militant du Parti Socialiste qui a rejoint En Marche ! occupe aujourd'hui le poste de porte-parole du gouvernement. Une fonction pas toujours évidente comme en témoigne sa bourde, mardi 3 novembre, lorsqu'il a annoncé à la télévision un couvre-feu pour Paris et l'Ile-de-France en plus du décrié reconfinement. Il s'est vite fait taper sur les doigts et Matignon, siège du Premier ministre Jean Castex a été obligé de clarifier la situation : un projet de la sorte est certes envisagé par le gouvernement mais pas acté.

Gabriel Attal, âgé de seulement 31 ans, occupait auparavant le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Il avait très vite fait parler de lui en raison de son jeune âge et de son outing. En effet, l'homme politique est homosexuel et en couple avec Stéphane Séjourné. Mais, dans sa jeunesse, il avait eu un coup de coeur pour Joyce Jonathan !

Interrogé par Closer en 2019, Gabriel Attal avait révélé bien connaître l'interprète du tube Ça ira, rencontrée pendant sa scolarité à la célèbre école parisienne privée du chic 6e arrondissement, l'Ecole Alsacienne. "Je suis toujours proche d'elle. Elle reste une très bonne amie. Et ado, elle a même été un de mes premiers amours. Ça, c'est une révélation Closer", avait-il alors confié. En revanche, il n'était pas entré dans les détails et on ne sait pas s'il s'agissait une chaste amourette d'ado ou d'une vraie histoire...