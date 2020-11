Joyce Jonathan maman : première sortie avec sa fille Ghjulia, et le papa (à l'identité secrète) ?

Joyce Jonathan est la plus heureuse des femmes, comment pourrait-il en être autrement ? Il y a tout juste onze jours, la chanteuse de 31 ans a accouché de son premier enfant. Ce n'est que cinq jours plus tard, le 7 novembre 2020, que l'interprète de Pas besoin de toi avait officialisé la naissance de sa fille et avait révélé son joli prénom, "Ghjulia, prononcé Giùlia, mais écrit à la corse comme son papa". Joyce Jonathan avait alors lancé un indice sur son compagnon, dont elle a toujours pris soin de garder l'identité secrète.

Comblée par l'arrivée de Ghjulia malgré le reconfinement, l'ex-compagne de Thomas Hollande n'a cessé de partager des instants de bonheur sur Instagram. Dans sa story du jeudi 12 novembre, la jeune maman a fait part d'une grande première pour la famille, la toute première sortie de Ghjulia, en poussette.

Ce n'est pas seulement avec sa fille que Joyce Jonathan a choisi de se montrer sur ces nouvelles images qui n'ont pas manqué de ravir les 133 000 personnes qui la suivent. A ses côtés, un jeune homme en jean et veste en jean, dont le visage a été soigneusement caché derrière des émoticônes. De quoi, susciter bien évidemment la curiosité de savoir s'il s'agit là du papa de Ghjulia et donc du compagnon de Joyce Jonathan. Il y a fort à parier.

Une chose est sûre, Joyce Jonathan est heureuse de pouvoir se balader un peu avec sa fille, bien emmitouflée dans sa nacelle. Depuis la naissance de sa princesse, la chanteuse n'a pas hésité à se montrer dans des moments intimes à ses fans, comme lors de l'allaitement de sa fille. Une photo qui avait reçu un accueil très chaleureux de la part d'anonymes mais aussi de personnalités telles que Lorie, récemment devenue maman d'une petite fille elle aussi.