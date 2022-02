Joyce Jonathan maman : elle partage d'adorables photos avec bébé

A 32 ans, Joyce Jonathan est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Ghjulia, née en novembre 2020 de ses amours avec son mystérieux compagnon Martial. La chanteuse partage avec ses abonnés Instagram quelques rares moments de sa vie intime, prenant toujours grand soin de préserver le visage de son enfant.

Dimanche 20 février, alors qu'elle n'avait plus posté de photo d'elle avec sa fille sur le fil de son compte suivi par 139 000 fidèles depuis novembre dernier - pour le premier anniversaire de Ghjulia - Joyce Jonathan a publié trois images. On la voit en peignoir, chez elle à Paris, tenant sa petite fille dans les bras, le visage de cette dernière soigneusement caché par des émojis coeur. En légende, l'interprète du tubes Les filles d'aujourd'hui écrit : "Tu es le tournant de ma vie, c'est plus qu'une évidence." Quelques tendres mots d'amour qui ont fait fondre ses followers.

Joyce Jonathan essaye de mener de front sa nouvelle vie de maman tout en poursuivant sa carrière de chanteuse ; elle a aussi rejoint la bande des Grosses Têtes de RTL comme pensionnaire ponctuelle. Interrogée à ce sujet par Gala en mai dernier, elle déclarait alors : "On n'a pas de nounou, on ne la met pas encore à la crèche... Donc on s'en occupe avec son papa. C'est vrai que quand je reviens de promo, je suis ultra maquillée, mais je dois lui faire sa purée. Puis ensuite, pendant que je faisais à manger pour nous, je tirais mon lait en même temps. Ce sont des situations improbables. Par exemple, pour la séance photo du nouveau single, j'avais des montées de lait et je devais courir entre deux scènes pour le tirer. C'était lunaire, mais c'est la preuve que tout est compatible et qu'il y a de la place pour le travail."

Et la musique fait d'ailleurs son grand retour dans sa vie. En, effet, Joyce Jonathan a sorti le titre À la vie comme à la mort feat Jason Mraz. Le 11 mars, elle publiera également un nouveau disque intitulé Les ptites jolies choses sur lequel on pourra aussi trouver en "méga bonus" un EP composé avec le musicien Ibrahim Maalouf nommé Toi et Moi.