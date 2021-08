Joyce Jonathan recrue des Grosses Têtes : Isabelle Mergault lui balance une vacherie !

Depuis qu'il a repris les commandes de l'émission culte Les Grosses Têtes, Laurent Ruquier peut compter sur un cercle de fidèles mais aussi sur de nouveaux visages. Le chef de bande, qui enregistre de très belles audiences, a ainsi multiplié les recrutements et, la dernière en date à rejoindre le programme, n'est autre que Joyce Jonathan.

La chanteuse âgée de 31 ans a fait ses premiers pas dans Les Grosses Têtes le jeudi 26 août 2021. Elle a notamment été présentée à Isabelle Mergault "une grosse tête que l'on a pas réussi à évacuer depuis 1988" a ainsi plaisanté d'entrée de jeu Laurent Ruquier dans sa traditionnelle présentation de la bande du jour. Puis l'animateur d'en dire un peu plus à Isabelle sur ce que fait Joyce Jonathan dans la vie car elle ne la connaissait pas. "Elle peut faire des tas de choses que vous ne savez pas faire ! Chanter. Et puis elle parle chinois, enfin elle parle mandarin", a-t-il notamment détaillé. "Et ça sert à quoi dans ta profession ?", a alors réagi Isabelle Mergault, visiblement peu impressionnée.

L'interprète des tubes Les filles d'aujourd'hui et Ça ira a alors expliqué pourquoi elle maîtrise cette langue. "Je chante en chinois et j'ai beaucoup voyagé en Chine. Je fais des tournées là-bas", a répondu Joyce Jonathan, effectivement très populaire dans l'empire du Milieu. Toujours aussi peu époustouflée, Isabelle Mergault a alors lâché une petite vacherie à sa nouvelle camarade : "Ah mais y en a plein. Tous les gens dont on entend pas parler en France, ils font carrière en Chine ! Ils sont toujours connus là-bas..." Une pique qui a amusé Caroline Diamant, elle aussi fidèle de longue date de Laurent Ruquier dans ses émissions. "Elle a été gentille 5 minutes quand même", a-t-elle blagué en évoquant Isabelle Mergault.