Joyce Jonathan, sa fille Ghjulia a 1 an : la chanteuse dévoile une tendre photo

Ce mardi 2 novembre 2021, Joyce Jonathan a décidé de dévoiler un joli portrait mère-fille à ses abonnés. De nature très discrète au sujet de sa vie de famille, l'artiste de 31 ans a, cette fois, décidé de montrer un peu plus sa petite Ghjulia à l'occasion de son anniversaire.

Via son post Instagram, la belle brune a fait une tendre déclaration à sa petite fille. "1 an que je te serre contre mon coeur, 1 an que je t'écoute respirer la nuit pour vérifier que tout va bien, 1 an que je trouve la vie plus réelle que jamais", peut-on lire. Et de poursuivre : "1 an que je suis une mère juive (et que je comprends la mienne), 1 an que je t'aime comme un fou comme une star de cinéma, 1 an que tu es ma princesse. Joyeux anniversaire ma Ghjulia."

Pour l'occasion, la jeune maman avait prévu un shooting photo afin d'immortaliser comme il se doit le tout premier anniversaire de sa fille. Photographiée par la réalisatrice Juliette Leigniel, l'interprète de Les filles d'aujourd'hui (feat. Vianney) pose fièrement tout en tenant tendrement sa fille dans les bras. Toujours aussi protectrice, Joyce Jonathan a toutefois pris le soin de ne pas montrer le visage de son bébé.