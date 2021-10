Joyce Jonathan : Une vie sexuelle active avec son ex Thomas Hollande ? Sa drôle de remarque...

Nouvelle recrue inattendue de l'émission culte Les Grosses Têtes, Joyce Jonathan sait que dans le show radio de RTL, animé par Laurent Ruquier, tout le monde en prend pour son grade. Elle-même a été très vite dans le viseur d'Isabelle Mergault qui lui avait lâché une vacherie sur sa carrière. Le lundi 25 octobre, pour son retour, elle a découvert le très particulier Yoann Riou.

Surexcité comme à son habitude, le présentateur sportif de la chaîne L'Equipe n'a pas pu s'empêcher de dérouler le CV de Joyce Jonathan. Une connaissance de la vie pro et perso de la chanteuse de 31 ans qui a amusé Laurent Ruquier. "Faites attention parce que, si jamais il vous invite à la maison pour une soirée Grosses Têtes, Isabelle Mergault s'est faite avoir, elle s'est retrouvée toute seule !", a lâché l'animateur. Et Caroline Diament de toutefois rappeler que les femmes invitées chez Yohann Riou n'avaient sans doute pas grand-chose à craindre : "Il est extrêmement prude." Confirmation immédiate du trublion, notamment découvert par le grand public dans Danse avec les stars : "J'ai fait que quatre fois l'amour dans ma vie. Trois fois c'était mou, une fois j'ai tiré à côté !"

Au fil de l'émission, Joyce Jonathan a continué à être titillée sur sa vie et notamment ses relations, à commencer bien sûr par celle très médiatique - et terminée - avec Thomas Hollande. Taquin, Laurent Ruquier lui a déclaré : "C'est bien que vous voyiez Riou près de vous, ça vous donne une idée de ce que va devenir le fils Hollande." Une pique pas très sympathique au fils de l'ancien président. "En tout cas, il a fait l'amour plus que quatre fois", a alors surenchéri Joyce Jonathan. De toute évidence, elle garde de bons souvenirs de leur vie sexuelle. Pas certain toutefois que ce soit plaisant à entendre pour Emilie Broussouloux, la femme de Thomas Hollande...