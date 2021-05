Joyce Jonathan et son compagnon mystère : rares confidences sur ce papa formidable !

Sa vie a changé le jour où elle l'a rencontré. Qui ? Très bonne question. C'est bien simple, depuis qu'elle a retrouvé l'amour, Joyce Jonathan refuse de dévoiler le moindre détail à propos de son compagnon. Pas de tendre publication sur Instagram, pas d'apparition publique, pas de tribunes de Roland-Garros. "Lui n'est pas très réseaux sociaux, donc je respecte, et moi, d'expérience, j'aime garder cette partie-là pour moi", avoue-t-elle à Gala. Avec Gabriel Attal et Thomas Hollande, elle s'était effectivement montrée un peu moins rigoureuse. Une erreur de jeunesse ?

Il semblerait, pourtant, qu'elle ait trouvé le bon. Le 2 novembre dernier, Joyce Jonathan et son chéri ont accueilli le fruit de leur relation, leur petit Ghjulia, 7 mois dans quelques jours. Si l'on ignore tout de leur rencontre, des liens qui les unissent et de l'identité de Monsieur - tout juste l'a-t-on vu, en ligne, le visage masqué -, on sait, au moins, qu'il est très investi dans l'éducation de sa fille... puisque le couple n'a pas engagé de nounou et n'a pas encore placé la petite à la crèche. "On s'en occupe avec son papa, admet l'artiste. C'est vrai que quand je reviens de promo, je suis ultra maquillée, mais je dois lui faire sa purée. Puis ensuite, pendant que je fais à manger pour nous, je tire mon lait en même temps. Ce sont des situations improbables."