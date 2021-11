Joyce Jonathan en couple : elle révèle enfin le visage de son compagnon

Très épanouie par sa vie de famille, Joyce Jonathan avait début novembre dévoilé un tendre cliché de sa fille Ghjulia. À l'occasion de l'anniversaire de sa fille, la jolie brune avait dévoilé une rare photographie de son enfant.

"1 an que je te serre contre mon coeur, 1 an que je t'écoute respirer la nuit pour vérifier que tout va bien, 1 an que je trouve la vie plus réelle que jamais", avait-elle indiqué en légende, avant de poursuivre : "1 an que je suis une mère juive (et que je comprends la mienne), 1 an que je t'aime comme un fou comme une star de cinéma, 1 an que tu es ma princesse. Joyeux anniversaire ma Ghjulia."