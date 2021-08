Joyce Jonathan, maman comblée : baignade avec son bébé très chevelu

Interviewé par Télé 7 Jours, l'ancienne amoureuse de Gabriel Attal et ex de Thomas Hollande avait confié à quel point elle aimait le fait d'être devenu maman même si cela peut-être "éprouvant". "Un seul de ses sourires me fait oublier une nuit de sommeil. Je suis très connecté à elle" confiait-elle avec beaucoup d'amour. Très discrète sur son compagnon, elle confiait néanmoins comment ils avaient décidé de s'occuper de leur fille. "Nous ne la faisons pas encore garder, avec son papa, nous nous débrouillons pour être là à tour de rôle (...) Je peux même travailler en sa présence : ma musique semble lui plaire et beaucoup l'apaiser", expliquait la chanteuse qui s'apprête à faire son grand retour avec un cinquième album studio intitulé Les p'tites jolies choses.