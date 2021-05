Thomas Hollande papa : sa femme, Emilie Broussouloux, raconte son accouchement à domicile

Une expérience de circonstance donc pour la jeune femme qui n'a pas hésité à partager des moments de vie pendant cette seconde grossesse. Quelques mois après l'accouchement, Emilie Broussouloux semble plus que satisfaite de son choix, qu'elle assume et revendique pour permettre aux autres femmes de se tourner vers ce genre d'alternatives. "Selon moi, toute femme devrait être libre, si sa grossesse le permet, de choisir le lieu et la manière qui lui conviennent le mieux pour donner naissance à son enfant... sans subir les injonctions et les pressions de la société dans laquelle nous vivons", écrit-elle dans une publication Instagram pour annoncer la sortie de l'épisode.