Emilie Broussouloux enceinte de 9 mois : en robe moulante, elle s'affiche dans la chambre de bébé

Bientôt, ils seront quatre. Deux ans après la naissance de leur fille Jeanne, Emilie Broussouloux et Thomas Hollande attendent leur deuxième enfant. Et la rencontre avec bébé ne devrait plus se faire attendre encore longtemps. La journaliste de 29 ans est même plus que jamais proche de l'accouchement puisqu'elle est enceinte de neuf mois. Sans surprise donc, tout est déjà prêt pour accueillir le nouveau membre de la famille.

Sur Instagram, la belle-fille de Ségolène Royal et François Hollande l'a prouvé en prenant la pose dans la chambre de son futur enfant. À côté de sa table à langer, elle s'affiche dans une robe noire moulante, mettant parfaitement en valeur son gros baby-bump. Une robe pour laquelle elle ne manque d'ailleurs pas de faire la promotion en renvoyant vers un lien pour accéder au site Jolibump. Une marque qui se consacre à créer une "mode durable avant-pendant-après la grossesse". La robe noire et basique pour laquelle a craqué Emilie Broussouloux y est affichée au prix de 65 euros. "Merci la vie. #9moisensemble #9ME #enceinte #grossesse #babyonboard #mumoftwo", légende-t-elle sa publication, séduisant à l'unanimité ses followers.