Thomas Hollande : Sa célèbre femme séduite par un homme "hyper sexy", ces "petits frissons" dont le couple a besoin

Entre Thomas Hollande et Emilie Broussouloux, c'est une affaire qui roule. La journaliste et l'avocat vivent un amour sans nuage depuis leur coup de coeur début 2016. Deux ans et demi après la rencontre, les tourtereaux se mariaient en Corrèze sous les regards attendris de Ségolène Royal et de François Hollande. Un heureux événement suivi par deux autres : les naissances de Jeanne le 29 juin 2019 et de Noé, le 21 janvier 2021. Pas d'embûches à déceler sur la route du bonheur qu'ils ont empruntée il y a maintenant sept ans. Emilie Broussouloux pourrait d'ailleurs avoir vendu leur secret de longévité.

Dans le podcast Ici on s'aime, dans lequel elle avait convié l'ancienne chroniqueuse Enora Malagré, Emilie Broussouloux a fait une confidence intime et plutôt drôle concernant sa vie de couple avec Thomas Hollande. Si elle affirme être plus qu'heureuse dans son mariage avec le fils de l'ancien président de la République, elle avoue qu'il y a peu, elle a complètement craqué sur un autre !

"L'arrivée du printemps me donne envie et pas seulement avec mon mec, a-t-elle indiqué avant de poursuivre ses explications. J'ai eu un petit crush pour le nouveau plombier de mon quartier. Il s'appelle Tony, j'espère qu'il n'écoute pas le podcast d'ailleurs. C'est mon gardien qui me l'a envoyé, il m'a dit 'tu verras, il est pas cher', il a oublié de me dire que c'était une bombe sexuelle." Toutefois, là où certains auraient caché cette tension électrique à leur moitié, Emilie Broussouloux a tout de suite prévenu Thomas Hollande : "Je lui ai écrit 'Chéri, tu as bien fait de ne pas faire de télétravail aujourd'hui parce que le plombier qui a débarqué est hyper sexy'. Il m'a demandé une photo, je lui ai répondu 'nu ou habillé ?' et je n'ai pas eu de réponse."