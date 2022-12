Emilie Broussouloux et Thomas Hollande : Leurs enfants Jeanne et Noé s'éclatent au ski, rares images

Des vacances inoubliables ! Partis à la neige avec leurs parents, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux , les jeunes Jeanne (3 ans et demi) et Noé (1 an et demi) se souviendront encore longtemps de cette semaine en famille incroyable. Tout autant que du passage du Père Noël dans ce décor enneigé !

Les enfants ont en effet pu ouvrir leurs cadeaux ce 25 décembre entourés de leurs parents. L'occasion pour la journaliste, d'ailleurs, de remarquer que l'activité préférée des deux bambins n'était pas de découvrir leurs nouveaux jouets... mais de déchirer les papiers et de s'amuser avec le papier-bulle ! Une découverte qui a sûrement beaucoup amusé ses abonnés, également attendris par les petits.

Des images rares de Jeanne et Noé

Ce lundi, la jeune femme de 31 ans a donc décidé d'offrir à ses fans quelques images de leur séjour. Sans jamais dévoiler le visage de ses enfants, la journaliste a cependant filmé les deux petits en train de découvrir la montagne, les pistes et de s'initier (tout doucement) aux sports d'hiver. Une semaine de rêve dont toute la famille semble avoir bien profité !