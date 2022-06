Emilie Broussouloux maman gaga : les petits enfants de François Hollande ont bien grandi

Comblé en tant que jeune marié avec Julie Gayet, François Hollande l'est également en tant que grand-père. Son fils Thomas est papa d'une fille de trois ans nommée Jeanne et d'un petit garçon baptisé Noé, 1 an. Deux enfants nés de son union avec la journaliste Emilie Broussouloux, et qui grandissent à pleine vitesse comme on peut le constater dans la story Instagram de leur maman, jeudi 9 juin, dans laquelle on les aperçoit en train de lire une petite histoire en pyjama.

"Morning Routine" rajoute Emilie Broussouloux comme petit commentaire pour accompagner la photo. Un joli cliché qui devrait donner le sourire à l'ancien président, lui qui n'a jamais caché l'amour fou qu'il porte pour ses petits-enfants. "Moi-même, j'ai eu envie de voir mes enfants, ma petite-fille, rencontrer des amis, aller au restaurant" avait-il notamment expliqué dans une interview accordée au magazine Elle en 2021, en revenant sur le confinement qui avait frappé le pays et le monde entier après la propagation de la Covid-19.