Julie Gayet : Première apparition, la bague au doigt, depuis le mariage avec François Hollande

C'est une Julie Gayet officiellement mariée qui est apparue dans l'émission C à Vous de France 5, mercredi 8 juin, pour parler de Soeurs Jumelles, le festival qu'elle a créé, mêlant musique et cinéma. Personne n'a pu louper la nouvelle bague qu'elle arborait à son doigt, une alliance fine, toute simple, en or, à l'image de l'amour qu'ils se portent avec François Hollande.

Après plusieurs années de vie commune, François Hollande et Julie Gayet se sont dit "oui" à l'abri des regards ce samedi 4 juin dans la ville de Tulle, en Corrèze, comme l'a révélé ce 7 juin le journalLa Montagne. Un mariage civil officié par le Maire de la ville et ami de l'ancien président, Bernard Combes, dans la discrétion la plus totale. Seuls les plus proches du couple comme Benjamin Biolay, intime de la jeune mariée, y étaient conviés.

Premier mariage pour l'ancien président

C'est une première fois pour François Hollande, qui ne s'était jamais marié auparavant, ni même avec son ex-compagne Valérie Trierweiler, récemment aperçue en Grèce aux cotés de Laurent Ruquier et Hugo Manos. Sa jeune épouse, en revanche, a déjà été mariée par le passé avec le réalisateur Santiago Amigorena, père de ses deux fils Tadeo et Ezéchiel.

Pour l'évènement, François Hollande a choisi d'opter pour un costume élégant très traditionnel, tandis que sa compagne a tout misé sur une robe blanche signée Hermès, à manches asymétriques - l'une longue, l'autre non -, des escarpins crème et un bouquet composé d'eucalyptus. La veille, elle fêtait son 50ème anniversaire, toujours dans la commune de Tulle, qu'elle considère comme sa "ville de coeur" depuis qu'elle y a pris ses habitudes avec son compagnon, connu pour ses liens étroits avec la Corrèze.

L'actrice de Dix pour Cent y détient d'ailleurs, avec son nouveau mari, une maison dans les hauteurs de la ville. On imagine d'ailleurs que François Hollande est ravi de cette acquisition, lui qui a toujours été pris de passion pour sa région et pour sa ville...