Julie Gayet : Qui est Santiago Amigorena, son ex-mari et père de ses deux fils ?

Bien avant de devenir la compagne de François Hollande, Julie Gayet a partagé la vie du cinéaste Santiago Amigorena. Après un mariage célébré le 10 juin 2000 dans le Gers, ils avaient accueilli deux enfants Ezéchiel (21 ans) et Tadeo (20 ans). Malgré leur divorce en 2006, les deux ex sont restés proches et ont fait leur possible pour élever leurs enfants ensemble.

Lorsque Julie Gayet a été prise dans le tourbillon médiatique qu'a été le début de sa romance avec François Hollande, Santiago Amigorena a été le premier à la soutenir. Dans une interview à Europe 1 en janvier 2014, l'acteur argentin la décrivait comme une "actrice sublime", une "mère qui s'occupe de ses enfants" et comme "quelqu'un que je connais évidemment très bien et avec qui je m'entends très bien". "Je suis attristé et extrêmement surpris par tout ce qu'on dit sur elle. Je parle parce que son nom a été mêlé à cette affaire", avait-il expliqué après les révélations du magazine Closer.

Malgré lui, Santiago Amigorena a été sollicité de nombreuses fois à propos de l'affaire. Dans son livre Des Jours que je n'ai pas oubliés paru en janvier 2014, il décrivait son histoire avec Julie Gayet comme "banale". "L'histoire était banale : elle était comédienne et, après l'avoir aimé exclusivement pendant quelques années, après avoir eu deux enfants, après avoir eu trente ans, elle était tombée amoureuse - profondément amoureuse - d'un comédien" racontait-il.

Écrivain, producteur, acteur... Santiago Amigorena a habité en Argentine comme en Uruguay avant l'exil de ses parents en France. Dans les années 1990, il signe de nombreux scénarios, notamment Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnels ou encore, Quelques jours en septembre, son tout premier film pour lequel il rencontre Juliette Binoche, en 2006. Le cinéaste partagera ensuite la vie de l'actrice jusqu'en 2009.

Depuis, il est le compagnon de la scénariste Marion Quantin, épousée en 2018. Ensemble, ils sont parents d'un enfant âgé d'un an et demi.