François Hollande et Julie Gayet mariés : robe blanche chic et premiers détails dévoilés

Ne jamais dire jamais. François Hollande, à qui aucune femme n'avait réussi à passer la bague au doigt, s'est finalement laissé tenter ! Comme nous l'apprend le site La Montagne, Julie Gayet et l'ancien président de la République se sont dit 'oui' ce samedi 4 juin dans l'après-midi au cours d'une cérémonie intimiste dans la ville de Tulle en Corrèze, chère au coeur du politique de 67 ans. Seuls les plus proches du couple, parmi lesquels Benjamin Biolay, ami de la mariée, ont pu assister au mariage civil que le maire Bernard Combes, ami de François Hollande, s'est fait un plaisir d'officier.

François Hollande avait opté pour un costume élégant, tenue classique pour l'homme politique qu'il est. Julie Gayet avait évidemment misé sur une magnifique robe blanche à manches asymétriques - l'une longue, l'autre non -, des escarpins crème et un bouquet composé notamment d'eucalyptus. Sur le cliché dévoilé par La Montagne, Julie Gayet et François Hollande, visiblement dans les escaliers de la mairie, affichent de magnifiques sourires, symboles de ce nouveau bonheur partagé tous les deux après une officialisation compliquée.

Julie Gayet, déjà mariée par le passé au réalisateur Santiago Amigorena, père de ses deux fils Tadeo et Ezéchiel, ne pouvait pas espérer mieux comme cadeau d'anniversaire. La veille, soit le 3 juin, l'actrice de Dix Pour Cent fêtait ses 50 printemps. Une petite fête célébrée à Tulle également, et sans doute avec les invités du mariage, avant le jour J ! A Tulle, Julie Gayet s'y sent comme chez elle. Elle avait d'ailleurs qualifié la commune de sa "ville de coeur", où elle a pris ses habitudes depuis qu'elle est en couple avec François Hollande.

En 2018, les amoureux sont même devenus propriétaires d'une maison dans les hauteurs de Tulle pour y poser ses valises lors de leurs nombreux déplacements en Corrèze. Il aurait été difficile pour François Hollande de tirer un trait sur les liens qui l'ont si longtemps rattaché à la ville. Pour rappel, l'ex-compagnon de Ségolène Royal, avec qui il a eu 4 enfants (Thomas, 37 ans, Clémence, 35 ans, Julien, 34 ans et Flora, 29 ans), a été député de la Corrèze avant d'être nommé président du conseil départemental. Julie Gayet, sa désormais jeune épouse, ne pouvait pas lui faire meilleur honneur.