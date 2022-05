Julie Gayet mère "pas parfaite" : rares confidences sur ses fils Tadeo et Ezéchiel

Dans Une mère parfaite, série dramatique diffusée ce jeudi 5 mai sur TF1, Julie Gayet incarne Hélène Berg, une mère de famille dont la fille est accusée de meurtre sur un jeune garçon après une sortie en boîte de nuit. L'occasion de revenir sur le rôle difficile qu'est celui de maman. Dans la fiction, la comédienne est prête à tout pour défendre sa fille et la faire sortir de prison. Et Julie Gayet ferait exactement la même chose pour ses deux fils, Tadeo et Ezéchiel, 21 et 22 ans, nés de son mariage avec le réalisateur Santiago Amigorena. Elle avoue pourtant ne pas être la maman idéale, comme toutes les mamans du monde.

Dans Culture Médias sur Europe 1 le 28 avril dernier, Julie Gayet se confiait sur son rapport avec ses fils et à quel point il était compliqué d'assurer sur tous les fronts : "J'ai toujours essayé d'être à l'écoute en sachant que ça allait être compliqué, qu'ils ne me parleraient pas, mais on n'est pas parfaites donc on fait comme on peut et on essaie de donner de l'amour. (...) Ce qui est très difficile, c'est que nos enfants veulent nous protéger, c'est ça le pire."

Julie Gayet s'est souvent remise en question en tant que maman en se déculpabilisant : "Est-ce que les mères parfaites existent ?" La réponse est non, qu'importe ce que les injonctions veulent faire croire : "Laissez les femmes faire ce qu'elles veulent." En fervente féministe et militante des droits des femmes, la compagne de François Hollande a d'ailleurs inculqué à Tadeo et Ezéchiel des valeurs primordiales à ses yeux : celle du partage des tâche et de l'égalité femmes-hommes.

Aucun sujet n'est tabou à la maison. En 2018, Julie Gayet confiait même avoir évoqué le sujet de l'endométriose, maladie dont souffrent Laetitia Milot ou encore Lorie Pester, avec eux : "La jeune génération et mes fils veulent savoir pour leurs petites copines, faire attention. Il y a quelques cas pour lesquels une relation sexuelle peut être douloureuse. Ils m'ont regardée avec des grands yeux, m'ont demandé 'Pourquoi on nous le dit pas, à nous ?' Je trouve que c'est important aussi qu'ils le sachent." Julie Gayet n'est pas si loin de la mère parfaite finalement !