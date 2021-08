Julie Gayet maman de Tadéo et Ezechiel : photos et confidences sur ses fils

Si Julie Gayet est connue ces dernières années pour sa relation amoureuse avec François Hollande, auparavant elle a connu d'autres hommes. Elle a par exemple fréquenté Bruno Salomone. Mais, surtout, elle a été mariée au scénariste, réalisateur et écrivain Santiago Amigorena. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

En 2000, Julie Gayet épouse l'artiste argentin mais, en 2006, c'est le divorce. Un mariage qui a donné naissance à deux garçons : Tadeo (20 ans) et Ezéchiel (21 ans). L'actrice est une maman très fière mais distille ses confidences avec parcimonie. "L'aîné fait l'école informatique 42, de Xavier Niel, et le second s'oriente vers l'animation et le jeu vidéo. Une passion que nous partageons. Mes fils racontent souvent que je les empêchais de jouer à Zelda, car je monopolisais la console. J'ai d'ailleurs arrêté car, comme pour les séries télé, je deviens vite accro (...) Les voir prendre leur indépendance et devenir des hommes est source de joie... mais de peurs aussi", avait-elle toutefois consenti à raconter à Madame Figaro en juin 2020.

Dans cette même interview, celle que l'on retrouve ce mardi 3 août dans la série policière Soupçons sur France 3, avait aussi évoqué la manière dont ses fils ressentent le poids de sa notoriété. "Lors d'une conversation, nous avons parlé du soin que j'avais pris à protéger ma vie privée et la leur. L'un d'eux m'a alors dit qu'il avait pu avoir l'impression que je le cachais plus que je ne le protégeais. Que, peut-être, j'avais honte. J'étais horrifiée. Je les aime et suis si fière d'eux", disait-elle.