Bruno Salomone : Ex de Julie Gayet et embarrassé d'en parler...

Discret mais très apprécié comédien, Bruno Salomone n'est pas du genre à s'afficher dans les évènements mondains ou à parler de lui. Pourtant, une part de sa vie privée est source de curiosité puisqu'il a été un temps en couple avec Julie Gayet, celle qui a fait basculer l'ancienne première dame Valérie Trierweiler vers le côté obscur. Mais l'acteur de 50 ans n'est pas très à l'aise avec le sujet.

S'il ne renie pas son ancienne histoire de coeur avec l'actrice et productrice - financièrement dans le rouge - Julie Gayet, l'artiste ne souhaite pas la crier sur tous les toits. Ainsi, interrogé en janvier 2020 sur cette romance dans l'émission Je t'aime etc, il s'est vite retrouvé embarrassé. "C'est vieux comme histoire, vous ressortez de vieux scoops. Ça commence à être périmé...", avait d'abord réagi Bruno Salomone titillé par un chroniqueur dans une séquence dite de La vitrine à dossiers de l'invité. Insistant un peu lourdement pour lui tirer les vers du nez, le chroniqueur s'était même amusé à diffuser une fausse couverture de magazine le représentant avec Julie Gayet. "C'est un montage, c'est le corps de François Hollande que vous m'avez mis ! C'est dégueulasse de faire ça ! (...) Je garde toujours un bon souvenir de mes histoires d'amour", avait toutefois réagi l'artiste.

Bruno Salomone et Julie Gayet avaient commencé à sortir ensemble dans la plus totale discrétion en 2010 et cette histoire avec duré environ deux ans. Une romance passée sous les radars jusqu'à ce qu'elle soit relatée noire sur blanc dans le livre Julie Gayet, une intermittente à l'Élysée, de Soazig Quéméner et François Aubel. C'est sur le tournage du téléfilm Familles décomposées que les anciens amants s'étaient rencontrés. "Elle était tellement dans son histoire qu'elle ne voulait plus bouger. Elle décalait toujours les rendez-vous qu'elle avait à Paris pour rester avec lui", écrivaient notamment les deux auteurs.

Si on ne sait pas ce qui a causé la fin de cette relation, tout porte cependant à croire que c'est Bruno Salomone qui avait mis fin à leur histoire. En 2012, Philippe Lellouche avait évoqué cette rupture dans Le Parisien alors qu'il faisait la promotion de Nos plus belles vacances, film dans lequel il faisait jouer Julie Gayet. "Quand elle a accepté de faire mon premier film, à ce moment-là, elle s'était fait larguer", avait-il relaté... Depuis, elle a retrouvé l'amour auprès de François Hollande. En revanche, Bruno Salomone reste encore très secret sur sa vie intime actuelle...