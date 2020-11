Julie Gayet sur son couple avec François Hollande : "On sait qu'on s'aime"

Le 12 novembre 2020,Julie Gayet publiait une inattendue photo avec François Hollande sur son compte Instagram. Un selfie romantique, sûrement prix bien avant, où les deux amoureux apparaissaient plus complices que jamais. En couple depuis 2014 avec l'ancien président de la République, l'actrice de 48 ans n'avait auparavant jamais affiché sa relation de manière si publique. Interviewée par Le Monde, l'actrice du film Quai d'Orsay a souhaité faire taire les potentielles rumeurs qui pourraient entacher sa relation avec l'ex-chef de l'Etat.

La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe

D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, l'actrice des films Un baiser s'il vous plait, C'est quoi cette famille ? et La confusion des genres a expliqué avec émotion pourquoi elle a souhaité publier une photographie avec son compagnon. "C'était un moyen de répondre 'tout va bien, merci', on ne rentrera pas là-dedans. Nous, on sait ce qu'on vit, on sait qu'on s'aime, notre vie privée ne regarde personne. Devoir en arriver là, poster une photo pour contrecarrer les attaques, c'est terrible." a-t-elle confié, très amoureuse. "On s'est toujours dit, avec François, que chacun avait sa carrière, son métier et qu'on n'avait pas à s'afficher ensemble. Mais si on ne le fait pas, on dit qu'on est séparés. Quoi que l'on fasse, ça nous retombe dessus. Mon père me répète toujours l'expression : 'La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.' Mais si, ça atteint, ça fait mal, ça crée des chocs. C'est pénible pour la famille et déstabilisant pour les amis", a-t-elle ajouté.

Et pour faire une nouvelle fois passer le message que tout va bien avec François Hollande, Julie Gayet avait publié une autre photo explicite sur Instagram il y a quelques jours, celle d'une tablette de chocolat légendée : "Le meilleur chocolat au Monde... pour l'homme que j'aime !"